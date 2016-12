La banda finesa HIM actuará en junio en Barcelona, Madrid y Santander

Madrid, 21 dic (EFE).- Nueve años después de su última gira en España, la banda finesa HIM ha anunciado hoy la próxima celebración de tres conciertos en el país que tendrán lugar el próximo mes de junio en Barcelona, Madrid y Santander.

La sala Apolo de la ciudad condal recibirá a este grupo de rock y tintes góticos el día 14, mientras que en la capital será La Riviera el recinto que acoja su nuevo "show", según el comunicado de prensa de la promotora responsable de los mismos.

His Infernal Majesty, denominación completa de la que procede el acrónimo HIM, actuará además el día 16 de junio en la sala Escenario de Santander.

Las entradas ya están a la venta a precios que parten de los 36 euros más gastos de distribución para Madrid y Barcelona y desde los 25 euros más gastos para la capital cántabra.

Desde su formación en 1995 HIM ha vendido más de 8 millones de discos. Ellos son, de hecho, los autores de "Join Me In Death", el sencillo más vendido en la historia de su país, y la única banda finlandesa que ha conseguido un disco de oro en Estados Unidos, gracias a "Dark light" (2005).

Su último álbum, "Tears On Tape", fue editado en el año 2013 y para esta nueva gira ofrecerán un repaso a todos los grandes éxitos de su trayectoria.