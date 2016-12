Miengo rebaja en 2017 la tasa de basuras un 2 % y el IBI un 5

(Actualiza la ST3034 con una nota de prensa del PRC sobre su postura en la votación de estos presupuestos en el pleno)

Santander, 21 dic (EFE).- El pleno del Ayuntamiento de Miengo ha aprobado en 4,3 millones el presupuesto del municipio para 2017, que recoge una reducción del 2 por ciento en la tasa de basuras y del 5 por ciento en el IBI.

El presupuesto se ha aprobado con los votos de socialistas y populares y la abstención de PRC y EQUO.

A pesar de que el 87 % del presupuesto se dedica a gasto comprometido en personal, servicios, gastos generales y amortización de deuda, el equipo de gobierno ha decidido reducir impuestos y minorar la deuda en un 13,21 %, hasta los 3.056.541,58 euros.

El alcalde, Jesús Jara, ha explicado que se tratará de seguir haciendo infinidad de pequeñas obras, mantenimientos y reparaciones cercanas a las necesidades de los vecinos.

"Manejamos los presupuestos con lo que tenemos, como cada vecino en sus casas", ha dicho el alcalde, quien ha subrayado que el futuro se afrontará con lo que hay, sin recurrir a endeudamiento ni crédito ninguno.

El presupuesto consigna cantidades suplementarias para el pago de las diferencias salariales de los trabajadores de las ayudas al fomento del empleo por parte del Gobierno de Cantabria, para que así equiparen sus salarios a los de la administración local.

Además, se prevé cubrir las dos plazas que han quedado vacantes por jubilación.

Durante el pleno, se ha dado cuenta de las fiestas locales para el 2017, que serán el 23 de junio, puesto que San Juan cae este año en sábado, y el 24 de agosto, la Virgen del Monte, y se han aprobado por unanimidad las ordenanzas fiscales.

Por su parte, el grupo municipal regionalista ha criticado como "insuficiente" la rebaja del 2 por ciento aprobada en las tasas de agua y recogida de residuos, porque supone "solo" que los vecinos dejen de abonar 0,70 céntimos en el recibo, por lo que se ha abstenido en la votación de los presupuestos.

Su portavoz, José Manuel Cabrero, ha explicado que la propuesta del equipo de gobierno es "escasa" por los altos tributos que tienen pagar los vecinos de Miengo en comparación con otros municipios del entorno.

En su opinión, la propuesta del alcalde, el edil no adscrito Jesús Jara, "solo pretende un lavado de imagen", ya que, ha incidido, "0,70 céntimos no son suficiente rebaja del recibo".

Además, ha apuntado que los votos del equipo de Gobierno y el PP han evitado que el mínimo en el consumo de agua sean los 20 metros cúbicos y no los 25 actuales. "Ahora consumas o no consumas pagas 25 metros cúbicos y nosotros proponíamos que fueran 20, pero no lo han aceptado", se ha lamentado.

Otra de las propuestas planteadas por el PRC era la constitución de una mesa de trabajo para realizar un reparto "más justo" de las subvenciones entre las asociaciones y colectivos del municipio.

Cabrero ha señalado que se debería tener en cuenta "la repercusión social" que las actividades que desarrollan cada una de las asociaciones y de los colectivos tienen en Miengo.