El PRC cree que el PP busca "excusas" para no avanzar en los presupuestos

Santander, 22 dic (EFE).- El portavoz regionalista, Pedro Hernando, ha explicado que los grupos parlamentarios siguen reuniéndose para lograr aprobar el presupuesto, y ha opinado que el PP busca "excusas" para no negociar ni avanzar en la tramitación.

"Estamos negociando, siguen las negociaciones abiertas", ha dicho a Efe Hernando, quien, aunque incluye al PP en esas reuniones, piensa que este grupo solo plantea "excusas" para no sentarse a negociar, "no avanzar y no traer propuestas".

Hernando ha aseverado que el documento que le falta al grupo popular es el informe jurídico de la Ley de Acompañamiento, una norma que a la vez se plantea modificar.

"¿Qué sentido tiene pedir el informe jurídico de una norma que se va a cambiar?. Ninguno. Para eso es un borrador. Digan ustedes lo que quieren cambiar y después hacemos el informe jurídico", ha reflexionado Hernando, que por ello cree que estos planteamientos del PP son "excusas".

El portavoz del PRC ha subrayado que "el PP es el único grupo que no ha puesto ni una propuesta encima de la mesa" de negociación. "¿Cuál es la razón? No lo sé, eso habrá que preguntárselo a ellos", ha apostillado.

El grupo regionalista prevé que la aprobación del presupuesto podrá producirse a finales de enero. "Nuestro objetivo sigue siendo que para finales de enero el presupuesto pueda estar aprobado", ha apuntado.

Hernando ha agregado que la idea que tienen es incorporar la tramitación en el acuerdo que se alcance para apoyar el presupuesto, "cumpliendo escrupulosamente" los plazos legales pero agilizando plazos en la medida de lo posible.