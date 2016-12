Absuelto el acusado de abusar de su empleada por contradicciones de la mujer

Santander, 23 dic (EFE).- La Audiencia de Cantabria ha absuelto al hombre acusado de abusar sexualmente de la mujer que limpiaba su casa y las oficinas de su empresa, al considerar "insuficientes" las pruebas y apreciar "contradicciones" en los testimonios de la mujer y un comportamiento "que no parece congruente" con su denuncia.

En la sentencia, conocida hoy, el tribunal concluye que con las pruebas practicadas en el juicio oral contra este hombre, que se enfrentaba a una petición de pena de 14 años de cárcel, "no se tiene por acreditados los hechos" denunciados por la mujer, que aseguraba haber sufrido varias agresiones sexuales a manos del acusado en 2009.

Sobre el testimonio de ella, el tribunal señala que ha manifestado "hechos variados" en sus distintas declaraciones, con "diversos detalles y matices expuestos de forma espontánea", que aprecia "dotados de relativa coherencia" y con una reacción emocional "acorde" a su relato, por lo que ve "difícil pensar en una completa fabulación".

Los magistrados no consideran tampoco que su denuncia sea fruto de un trastorno mental de simulación, como aseguraba la defensa, o que estuviera movida por intereses económicos, al recordar que con esta denuncia la mujer "iba a perder su fuente principal de sustento".

Sin embargo resaltan que en las actuaciones practicadas concurren elementos que "desvirtúan" el carácter incriminatorio de las pruebas de la acusación, al incurrir la mujer en "varias contradicciones", algunas "muy relevantes" y mostrar comportamientos "que no parecen congruentes con el contenido de lo denuncia", a lo que se une la falta de firmeza "suficiente" de los elementos corroboradores.

Entre las "diferencias" apreciadas en las distintas declaraciones de la mujer, el tribunal señala como "especialmente trascendentes" las que se refieren al episodio de la felación, sobre la que cambió su relato en el juicio.

También resalta que revelase en el juicio que en otro episodio el hombre le había introducido un dedo en la vagina, cuando no lo había denunciado antes, y que solo reconociera que el acusado le había dejado 27.000 euros después de que se presentase la documentación que acreditaba esos pagos.

Se trata de hechos incorporados "novedosamente" en su declaración en el juicio, que los magistrados entienden que "cuesta creer" que hasta ese momento no los manifestase.

El tribunal ve además "escasos y débiles" los elementos corroboradores de la comisión del delito, entre los que se encuentra su padecimiento de estrés postraumático, que asegura "no está en condiciones de negar", aunque apunta que existen hechos posteriores que "relativizan" la causa de su padecimiento.

También aprecia "contradicciones" en las declaraciones de los testigos de la acusación, entre ellos en el hijo de la mujer, y asegura que "no se estima verosímil" que un niño de 11 años, que es la edad que tenía cuando ocurrieron los hechos, conserve unos recuerdos "tan vividos" cuando él no fue la víctima, al tiempo que considera que sus explicaciones "no resultaron espontáneas".

Por el contrario, resalta que en las declaraciones de los testigos que han avalado las coartadas del acusado "no se han apreciado ni contradicciones ni diferencias relevantes" con el relato de este hombre.

Con todos estas consideraciones, el tribunal concluye como "insuficiente" la prueba para una condena y explica que no ha llegado a la conclusión de la comisión por el acusado de los hechos objeto de la acusación "más allá de toda duda razonable".