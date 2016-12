El PRC propone la redacción de un PSIR para desarrollar el suelo industrial

Laredo, 23 dic (EFE).- El PRC de Laredo ha abogado hoy por la redacción de un Proyecto Singular de Interés Regional (PSIR) para desarrollar el suelo industrial previsto en el Plan General anulado por los tribunales, según los regionalistas, por "la nula capacidad de negociación" del equipo de gobierno del PSOE.

El portavoz regionalista de Laredo, Pedro Diego, se ha manifestado así durante la rueda de prensa convocada para valorar la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria que anula el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Laredo, aprobado hace año y medio, por no cumplir la Ley de Telecomunicaciones.

Para los regionalistas, los responsables de "esta catástrofe" son tanto el PSOE, por su "incapacidad" de "negociar y conciliar" una solución con los recurrentes, como el PP, por "no pedir el informe" de telecomunicaciones, ya que a los técnicos "no se les pasó por alto".

En cuanto al desarrollo de unas normas urbanísticas transitorias, tal y como propone el alcalde de Laredo, Diego ha señalado que "no son ninguna solución" porque "prácticamente no se han solicitado licencias", lo que "no supone inseguridad jurídica". Además de que su tramitación sería de dos años como "mínimo".

El portavoz regionalista ha afirmado que la presentación de un recurso en contra de la sentencia no supone tampoco "inseguridad jurídica" como afirma el alcalde, Juan Ramón López Visitación, porque "recurrir no impide avanzar en nuevas fórmulas de planteamiento".

No obstante, se ha mostrado partidario de "colaborar y coordinar" con el Gobierno de Cantabria la presentación o no de un recurso, atendiendo "solamente a criterios técnicos y jurídicos".

"Y no cómo pretendió el alcalde que sin informe jurídico quería que los portavoces tomáramos la decisión", ha aseverado.

Además, ha acusado a López Visitación de "engañar" a los ciudadanos al pretender incluir la rehabilitación de la Puebla Vieja como parte afectada por el PGOU "cuando tiene su propio plan especial y está fuera de este tramitación", y de "hacer postureo porque nunca quisieron aprobar" el documento.

Finalmente, ha recordado que, a lo largo de los 15 años de tramitación del plan general, se ha demostrado que "solo" PRC e Izquierda Unida han "apostado" por un ordenamiento urbanístico "justo y razonable" para Laredo.

En este sentido, explica que votaron en contra del plan ahora anulado por la "inseguridad jurídica" que se contemplaba y que el PSOE "solo se opuso por obediencia a su amado líder" Juan Ramón López Revuelta -imputado en el caso La Loma de Castro Urdiales-.