Díaz Tezanos entiende militantes quieran un congreso del PSOE cuanto antes

Santander, 28 dic (EFE).- La secretaria general del PSOE de Cantabria, Eva Díaz Tezanos, ha dicho que entiende la preocupación que existe entre los militantes para que el congreso del partido se celebre cuanto antes y ha insistido en que ella será "imparcial" y en que hay que dejar que "la gente vote libremente".

Díaz Tezanos se ha referido así a la "cumbre sanchista" de este martes en Madrid, en la que 68 cargos públicos y orgánicos del PSOE presentaron un manifiesto a favor de que Pedro Sánchez se presente como candidato a secretario general.

Preguntada si está "en la terna de los mandos" que piden la vuelta del ex secretario general, ha afirmado que está "en la terna del PSOE de Cantabria" y que, aunque "desde luego" no ha participado en la reunión de Madrid, entiende que los militantes pidan un congreso cuanto antes y que "puedan elegir libremente a quién quieren que dirija los destinos del partido".

La líder de los socialistas cántabros y vicepresidenta del Gobierno regional ha recordado además que aún no se ha abierto el calendario de primarias, ni se han presentado candidaturas. "Seguramente habrá compañeros que decidan presentarse o no y en cualquier caso, el propio Pedro Sánchez no ha tomado la decisión", ha señalado.

"Creo que hay que dejar a la gente que elija, que vote libremente y lo he manifestado más veces, yo voy a intentar ser imparcial porque afortunadamente cada militante va a tener la oportunidad de elegir", ha concluido.