Diez asociaciones en defensa de los animales crean la federación DEAN

Santander, 28 dic (EFE).- Diez asociaciones en defensa de los animales de Cantabria han constituido la primera federación en esta materia de la región, a la que se prevé que se unan otras tres organizaciones "en breve" y que está abierta a todas las entidades que trabajan en este campo.

Según ha informado esta nueva federación hoy en una nota de prensa, las asociaciones que conforman DEAN son: Acción y reacción animal Cantabria, Adopta o acoge, Adyra, Galgos 112, Galgos de casa, Galgos y podencos, Hábitat Terrazgo y Monte, Salva 1 galgo, SOS Pitbull, y Vecinos del gato.

La federación señala que su objetivo es defender y proteger a los animales, concienciar a la sociedad de sus derechos, denunciar y actuar en casos de maltrato y abandono animal o trabajar con las administraciones como, asegura, están ya haciendo con la futura ley de protección animal de Cantabria.

"Nuestro objetivo es ser el cauce que explique a la sociedad los problemas y exigencias que plantea el bienestar animal y ser un interlocutor fuerte y de carácter regional, que traslade a la administración las necesidades, inquietudes y problemas de las asociaciones de protección y defensa de los animales", afirma DEAN.

También esta federación señala que va a trabajar para que se deje de financiar, subvencionar y apoyar con dinero público los espectáculos taurinos de toda índole y que ese dinero se destine al bienestar animal, además de que se "impulsen las colonias felinas controladas" y que se prohíba la venta de animales exóticos.

"Los animales tienen derecho a la dignidad, a ser respetados y no maltratados, a no ser usados en atracciones y espectáculos, a no hacerles trabajar en malas condiciones, a no ser explotados con la cría indiscriminada de camadas que terminan abandonadas", ha afirmado DEAN entre otras cuestiones que plantea esta federación, que preside Victoria Cedrún.

Junto a la presidenta de DEAN ocupará el cargo de vicepresidenta, Mercedes Sesé, Eva Bolado será secretaria y Carmen Pulido, tesorera.

También habrá cinco vocales: Sebi de los Arcos, María Sánchez, Eva Ceballos, Raquel Flor y Roberto Noriega.