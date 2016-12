Pesca convoca dos becas de formación práctica para 2017

Santander, 28 dic (EFE).- El Boletín Oficial de Cantabria (BOC) publica hoy el extracto de la Orden de la Consejería de Medio Rural, Pesca y Alimentació por la que se convocan dos becas de formación práctica, para 2017, en las áreas de gestión de recursos marisqueros y pesqueros y la de laboratorio para licenciados.

Serán beneficiarios de estas becas los solicitantes que estén en posesión del título de Licenciado o Grado en Ciencias Biológicas y Licenciado o Grado en Ciencias del Mar.

La cuantía de estas becas tendrá un importe de 800 euros brutos al mes.

Los interesados podrán presentar las correspondientes solicitudes siempre que no hayan transcurrido más de cuatro años entre la obtención del título y la fecha de terminación del plazo de presentación de solicitudes; no hayan renunciado con anterioridad a alguna beca concedida por la Consejería de Medio Rural, Pesca y Alimentación; y no hayan sido beneficiarios de una beca de formación en la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria durante dos o más años.

Los solicitantes de las becas deberán presentar su solicitud dentro del plazo de los quince días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación del correspondiente extracto de la convocatoria en el BOC.