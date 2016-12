El apoyo de Ciudadanos permite a PP sacar adelante el presupuesto de 2017

Santander, 30 dic (EFE).- El pleno del Ayuntamiento de Santander ha aprobado definitivamente en su última sesión del año, con el voto favorable de PP y Ciudadanos, el presupuesto municipal para 2016, que asciende 194.117.552 euros, un 2 por ciento más que los 189,7 de 2016.

Y también ha dado luz verde, con los mismos apoyos, a las ordenanzas fiscales para el próximo ejercicios que, según la concejala de Economía y Hacienda está marcada por una "bajada" de impuestos para 2016 por la que el Ayuntamiento dejará de recaudar cerca de 8 millones de euros.

Al debate del Presupuesto, se ha incorporado y desestimado una reclamación presentada y defendida ante el pleno por la plataforma Stop Desahucios en la que se reclama que cumpla con la moción que fue aprobada en febrero de este año para la aplicación de un protocolo de actuación ante casos de desahucio.

La plataforma reclama que se destinen 360.000 euros ayudas al alquiler, recursos habitacionales y garantía de suministros básicos, todo ello con el objetivo último de conseguir que el número de desahucios para personas sin recursos sea "igual a cero".

El concejal no adscrito Antonio Mantecón, además de rechazar el dictamen por el que el equipo de Gobierno desestima la iniciativa de la plataforma, ha criticado a los populares por "bloquear" el desarrollo presupuestario de una moción que fue aprobada por unanimidad.

Aunque González Pescador ha afirmado que ya hay partidas para atender a la exclusión social y que ya se viene actuando en las medidas que reclama el protocolo, Mantecón ha destacado que este año se han producido más de trescientos desahucios y ha recordado que en 2016 ha quedado sin ejecutarse más de un millón de euros del fondo de emergencia social.

En relación con el presupuesto aprobado, la concejala de Economía y Hacienda, Ana González Pescador, ha destacado que Santander va a contar un año más con su presupuesto en plazo y en vigor desde el primer día del año.

También ha destacado, como ya hizo en relación con el de 2016, que el de 2017 será el "presupuesto más social" de la historia de Santander, al incrementarse los recursos que se destinarán a las políticas sociales a más de 21 millones de euros.

Para González Pescador el presupuesto pretende atender a las necesidades de los ciudadanos y contribuir a impulsar la reactivación económica y el empleo.

Sin embargo, los grupos de la oposición, salvo Ciudadanos, han considerado que se trata de un presupuesto "ficticio" y que no se podrá cumplir, recordando el bajo nivel de ejecución que se viene dando cada año.

Así, el portavoz regionalista, José María Fuentes-Pila, ha reiterado que, tras la sentencia del Tribunal Supremo que anula el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), se presenta un presupuesto basado en una "ciudad que no es y no será".

Para Fuentes-Pila el PP está en una "huida hacia delante", al no prever los efectos que tendrá la anulación del PGOU; pero también ha hecho hincapié en que se trata de un presupuesto "injusto", que apuesta por un modelo de externalización de servicios, y que además de ser "poco concreto", "no se cumplirá como viene ocurriendo todos los años".

El portavoz socialista, Pedro Casares, ha criticado la falta de transparencia del presupuesto y ha subrayado que el documento "carece de credibilidad" y persiste en los errores del pasado. Y también ha señalado que hay un "riesgo claro" de que no se cumpla motivado por la anulación del PGOU.

Por su parte, la alcaldesa Gema Igual ha afirmado que comprende y respeta que a la oposición no le guste el presupuesto, pero no que lo rechacen con "mentiras" como que no se hayan tenido en cuenta las alegaciones presentadas.

También ha negado que la aprobación inicial se llevara a cabo en un "pleno de tapadillo", subrayando que se aprobó coincidiendo con la sesión en la que recibió el nombramiento como alcaldesa, porque "era necesario para que estuviera en vigor el 1 de enero".

Finalmente, ha recordado que la anulación del PGOU se produjo por "causas sobrevenidas" ajenas al Ayuntamiento y ha lamentado la "visión catastrófica" de la oposición.

En el caso de las ordenanzas fiscales, tanto el portavoz socialista, Pedro Casares como la concejal regionalista Amparo Coterillo, han coincidido en que no es cierto que se vaya a producir una bajada de impuestos, sino una "subida encubierta".

Y también han criticado que no se apliquen criterios de progresividad. Casares ha destacado que en la actualidad Santander tiene la mayor carga impositiva de la historia de la ciudad.

Por su parte, González Pescador ha explicado que las alegaciones del PSOE han sido rechazadas, en unos casos por tratarse de un "brindis al sol" y en otros porque "lo que piden ya se está haciendo".

Y ha enfatizado el "ambicioso" programa de bonificaciones que se plantea para el próximo ejercicio.