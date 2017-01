Acelar lamenta "falta de comunicación" del Ayuntamiento con los comerciantes

Santander, 3 ene (EFE).- La Asociación de Comerciantes y Empresarios de Laredo (Acelar) ha denunciado hoy la "falta de comunicación" que mantiene con el equipo de gobierno municipal y ha lamentado que la "única vía que parece válida" para relacionarse con el Ayuntamiento sea la de enviar notas de prensa.

En un comunicado, Acelar argumenta que ha decidido responder por esa vía al alcalde, Juan Ramón López Visitación, después de que utilizase una nota de prensa para replicar a una anterior emitida por los comerciantes "hartos de la dificultades de comunicación con el Ayuntamiento y con él.

En esta última nota de prensa, Acelar niega que se haya reunido tres veces con el alcalde, como aseguró éste en una anterior, para hablar sobre el comercio del municipio y afirma que solo se ha producido un encuentro, a parte de dos contactos, uno de ellos destinado a "desencallar" la celebración del Laredo Fashion Day.

"Por lo tanto, desde Acelar no podemos considerar que lo anterior sean reuniones para hablar sobre los intereses de los empresarios laredanos", afirma esta asociación, que también considera "curioso" que el alcalde achaque que no se haya licitado el plan estratégico para el comercio a que no se hayan aprobado los presupuestos.

En este sentido, la Asociación de Comerciantes y Empresarios de Laredo se ha preguntado si no existe otra vía para financiar ese plan.

También señala la organización de la jornada de comercio en la calle en la zona Ever es un "ejemplo claro de la falta de comunicación" entre Ayuntamiento y Acelar y critica que no se le comunicase que la Policía Municipal "desaconsejaba su celebración" y no se estudiase otro emplazamiento.

Esta asociación niega, además, que reciba una subvención por parte del Ayuntamiento y alega que existe un convenio de colaboración con "compromisos" por las dos partes que se "incumplen", como el de su revisión periódica en la Mesa de Promoción Económica del Comercio y la Hostelería.

Y rechaza que se la acuse de realizar "consideraciones genéricas de tipo político". "Agradeceríamos que no lanzara la piedra y escondiera la mano sin aclarar a qué consideraciones se refiere al hacer este tipo de declaraciones", sentencia Acelar.

Finalmente, la Asociación de Comerciantes y Empresarios de Laredo invita al alcalde a que la "réplica sea en una reunión formal", que es donde sostiene que "se deben hablar todos estos temas" e insiste en que acudió a la prensa porque "era la única vía" que tenía para que se la escuchara.