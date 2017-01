Cruz Viadero considera que Torrelavega "no puede decir no" al área comercial

Torrelavega, 3 ene (EFE).- El alcalde de Torrelavega, José Manuel Cruz Viadero, considera que la ciudad "no puede decir no" a la creación de una área comercial en el antiguo parque de madera de Sniace, en especial cuando con este proyecto de una promotora privada "no se van a causar perjuicios y sí beneficios para el municipio".

En un encuentro con periodistas durante una visita al polígono industrial de Tanos-Viérnoles, el regidor ha asegurado no compartir las críticas al proyecto manifestadas por distintas asociaciones de comerciantes, y ha anunciado que el equipo de gobierno PSOE-PRC hablará con ellas para explicarles la iniciativa.

Según ha dicho, el equipo de gobierno "tiene muy claro" que esta área comercial "en nada perjudicará" al pequeño comercio local y especializado, porque son establecimientos "que tienen una clientela asentada que en ningún momento les va a abandonar, porque dan el servicio que no dan las grandes superficies".

Ha adelantando que en la futura área comercial de Ganzo-Duález "no habrá ninguna gran superficie" ya que serán "tres, cuatro o cinco pequeñas o medianas" que en ningún caso causarán daño o perjuicio al pequeño comercio.

A su juicio, lo que hará la nueva área cuando se desarrolle es "atraer a miles de clientes" de la zona occidental de Cantabria, que acudirán a la capital del Besaya a comprar cuando ahora lo hacen fuera del municipio.

Para el alcalde, este flujo de posibles clientes será beneficioso de forma directa o indirecta para el pequeño y mediano comercio del centro de la ciudad.

"En el peor de los casos, los pequeños comerciantes se quedarán como están pero no tendrán ningún perjuicio", ha asegurado.

Además, ha destacado como aspectos positivos del proyecto que la empresa promotora construirá una rotonda y un nuevo vial para unir Ganzo y Duález con una inversión estimada en cerca de 900.000 euros, que será "un beneficio importante para la ciudad de Torrelavega".

Para Cruz Viadero, Torrelavega "no puede decir no" a la construcción de una área comercial, a la inversión de seis millones de euros y a la creación de unos 200 puestos de trabajo "cuando no se van a causar perjuicios y sí beneficios para la ciudad".

"Lo que pide la ciudadanía de Torrelavega es empleo y no se puede mirar para otro lado cuando tenemos la suerte de que, después de muchos años, se proponga la creación de 200 puestos de trabajo en unos terrenos que llevan mucho tiempo calificados como suelo terciario comercial esperando que llegue una empresa a desarrollarlos", ha dicho.

Además, ha recordado que el proyecto llevará aparejado una rotonda entre la prolongación de la Avenida de Moneche y la carretera de acceso al Hospital Comarcal de Sierrallana, así como nuevas zonas verdes, aparcamientos y un carril bici.

En este sentido, ha asegurado que el proyecto va a servir para atender "demandas históricas" de los pueblos de Ganzo y Duález con "importantes mejoras" en las comunicaciones viarias "a coste cero" para el Ayuntamiento.