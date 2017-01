Martes, 3 de enero

Santander, (EFE).- La Consejería de Obras Públicas y Vivienda contará este año con un presupuesto de 93.597.269 euros, lo que supone un incremento del 9,3 por ciento con respecto a los 85,6 millones que se presupuestaron en 2016.

TRÁFICO ACCIDENTES

17 Fallecidos en accidente en 2016, con la cifra más baja en vía interurbana

Santander, (EFE).- Diecisiete personas perdieron la vida en las carreteras cántabras en 2016, nueve de ellas en vías interurbanas, una cifra que supone siete fallecidos menos que en 2015 y el menor número de muertes en este tipo de accidentes en la serie histórica.

SANTANDER MOVILIDAD

La construcción de infraestructura del Metro-TUS comenzará en febrero

Santander, (EFE).- La infraestructura del Metro-TUS, que contempla la construcción del corredor por el que discurrirán los vehículos, los intercambiadores y el resto de actuaciones previstas en las paradas a lo largo del trazado, comenzará a ejecutarse en febrero.

GOBIERNO ADOPCIÓN

Gobierno impulsará programa post adoptivo para menores adoptados y familias

Santander, (EFE).- La Consejería de Universidades e Investigación, Medio Ambiente y Política Social pondrá en marcha un programa de apoyo post adoptivo para las y los menores adoptados y sus familias.

SANTANDER ARBOLADO

Arca pide a Ayuntamiento de Santander que mantenga árboles en Casimiro Sáinz

Santander, (EFE).- Arca pide al Ayuntamiento de Santander que se mantengan los árboles y setos de la calle Casimiro Sainz y que no se muevan "a golpe de ocurrencia", aunque el Consistorio señala que, pese a las obras del carril bici, seguirán los mismos ejemplares, aunque algunos que quedan muy pegados al trazado tendrán que desplazarse.

TORRELAVEGA COMERCIO

Cruz Viadero considera que Torrelavega "no puede decir no" al área comercial

Torrelavega, (EFE).- El alcalde de Torrelavega, José Manuel Cruz Viadero, considera que la ciudad "no puede decir no" a la creación de una área comercial en el antiguo parque de madera de Sniace, en especial cuando con este proyecto de una promotora privada "no se van a causar perjuicios y sí beneficios para el municipio".

BEZANA CABALGATA

La cabalgata de Reyes de Bezana recorrerá los siete pueblos del municipio

Santa Cruz de Bezana, (EFE).- La cabalgata de los Reyes Magos de Santa Cruz de Bezana de este jueves, 5 de enero, recorrerá los siete pueblos del municipio y visitará a la Corporación municipal y las tres residencias de mayores, donde Melchor, Gaspar y Baltasar asistirán a dos conciertos con la coral Voces de Bezana.

GOBIERNO EMPLEO

Castro recibió en 2016 más de 2,1 millones de euros para fomento del empleo

Santander, (EFE).- El Servicio Cántabro de Empleo destinó en 2016 más de 2,1 millones de euros a políticas de empleo y formación en Castro Urdiales, así como a Lanzaderas de Empleo y a la Escuela Taller.

EURÍBOR CCAA

Los cántabros ahorran más de 73 euros con el mínimo del euríbor

Madrid/Santander, (EFE).- Los cántabros tendrán en sus préstamos hipotecarios un ahorro de más de 73 euros anuales tras la tasa que ha marcado el euríbor en diciembre, en negativo en el 0,082 %.

CONCIERTO AÑO NUEVO

130 Músicos ofrecerán mañana un Concierto de Año Nuevo en favor de Cáritas

Santander, (EFE).- Cáritas Santander espera recaudar 5.000 euros para "atención primaria" en el Concierto de Año Nuevo 2017 que reunirá mañana, martes, a casi 130 músicos en la Fundación Caja Cantabria.

SANTANDER CULTURA

Unas 30.000 personas han visitado la exposición "Días de Vinilo" del MAS

Santander, (EFE).- Cerca de 30.000 personas han visitado la exposición "Días de Vinilo, Una historia del Diseño Gráfico Musical (1940-2016)", en el Museo de Arte Moderno y Contemporáneo de Santander (MAS), que se clausurará este próximo sábado, 7 de enero.

TORRELAVEGA NATACIÓN

El nadador Rafael Muñoz participará en los 100 Km. solidarios de Torrelavega

Torrelavega, (EFE).- El mítico nadador Rafael Muñoz, actual récord mundial de los 50 metros mariposa, participarán el próximo sábado 7 de enero en la cuarta edición de los 100 kilómetros solidarios de Torrelavega, una prueba que se desarrollará a partir de las 17.00 horas en la piscina municipal de La Lechera.