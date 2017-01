Vendedores del mercadillo de Torrelavega piden compensaciones por perjuicios

Torrelavega, 5 ene (EFE).- Un grupo de vendedores del mercadillo navideño instalado en la Plaza Mayor de Torrelavega ha reclamado compensaciones por los perjuicios sufridos ante lo que considera deficiente organización, gestión y desarrollo del evento que, a su juicio, no ha recibido el número de público que se esperaba.

En una carta remitida hoy al alcalde, José Manuel Cruz Viadero, reclaman "alguna medida de compensación ante el trato recibido", ya sea el reembolso de la tasa de ocupación del espacio público en la plaza "o alguna ventaja que invite a volver el próximo año", detalla.

Los vendedores manifiestan en la misiva su "desencanto" con la organización, en especial que se han encontrado solos "y sin nadie competente a quien dirigirse" para intentar resolver los problemas, y han criticado de forma especial al concejal de Ferias, Jesús Sánchez, que -según apuntan- no les ha recibido pese a las peticiones cursadas.

Además, denuncian el estado de las casetas donde fueron instalados por la organización, y que la feria "ha sido un evento que apenas ha recibido público".

"No estamos hablando de clientes, si no público en general", destacan, antes de aludir al "escaso éxito" de los hinchables que durante algunos días "no han tenido usuarios".

También resaltan que la feria "apenas se ha publicitado por la ciudad", hasta el punto de que han sido los propios vendedores los que pusieron en marcha actividades para atraer al público "aportando su mercancía".

El colectivo de vendedores lamenta que "un evento de este tipo que ha contado con una ayuda económica del Ayuntamiento y de los patrocinadores", en el que han pagado más tasa de ocupación que en años anteriores, "se haya convertido en este cúmulo de despropósitos", de ahí que reclamen compensaciones.

Esta denuncia de los vendedores se suma a las críticas realizadas ayer al evento por parte del grupo municipal de Asamblea Ciudadana por Torrelavega (ACPT), que califico de "chapuza, fiasco y rotundo fracaso" el desarrollo del mercadillo navideño.

En un comunicado, la formación aseguró que este mercadillo es "toda una oda al mal gusto y al cutrerío y a lo chabacano", ya que se ha permitido a la entidad organizadora convertir la zona "en un soporte publicitario para empresas privadas".

La formación culpa de esta situación al concejal de Ferias y Mercados, Jesús Sánchez, y asegura que la única beneficiaria es la empresa adjudicataria del contrato que cobra algo más de 900 euros a cada una de las 18 casetas, y recibe una aportación municipal, además de quedarse con los ingresos por publicidad.