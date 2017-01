El Ayuntamiento niega el fracaso de la Feria de Navidad pero anuncia cambios

Torrelavega, 9 ene (EFE).- El Ayuntamiento de Torrelavega rechaza que la Feria de Navidad instalada en la Plaza de La Llama haya sido un fracaso como denunció la oposición, aunque reconoce problemas en su gestión, y considera que sus resultados son "francamente mejorables", y por ello anuncia que trabajará en "una alternativa".

En rueda de prensa, el concejal de Ferias y promotor del nuevo formato de este evento, Jesús Sánchez, ha anunciado hoy la necesidad de que todos los grupos aporten ideas para mejorar esta actividad navideña del próximo año, si bien ha insistido en que lo ocurrido ese año "no ha sido peor de lo que había".

De cara a esa próxima edición, ha avanzado que se dispone de un año para "dar otro sentido" a la feria ya sea en ubicación, duración o contenido, y ha reiterado que desde su Concejalía se está abierto a estudiar las propuestas que se planteen desde los diferentes grupos municipales.

En este sentido, ha recordado que todos los grupos manifestaron meses atrás su convencimiento de que era necesario "hacer algo" para dar un giro a esta Feria que, a su juicio, estaba "en decadencia", y que la "única" propuesta fue la del equipo de gobierno, que al final es la que se ha materializado en los pasados días festivos.

"Sigo creyendo que no podemos volver al mercadillo de la Plaza Mayor y que hay que trabajar en una alternativa", ha afirmado.

Respecto al sistema de adjudicación de la Feria de Navidad, ha defendido la corrección del trámite administrativo para contratar con una empresa privada la organización y gestión.

En virtud del pliego de condiciones, el Ayuntamiento asumía el coste de las casetas y las carpas, y se establecía la exención en la tasa por ocupación de suelo público, aunque se permitía a la empresa cobrar alrededor de 900 euros a cada uno de los vendedores.

Sánchez ha detallado que al no cobrarse tasa por parte municipal, "no ha lugar" a la reclamación de los vendedores, ya que el Ayuntamiento "no intervenía en nada" relacionado con la elección de puestos y la relación contractual se establecía con la empresa adjudicataria.

Por último, Sánchez ha insistido en que desde su concejalía y desde el equipo de gobierno se continuará trabajando para conseguir "entre todos" relanzar y potenciar la Feria de Navidad.