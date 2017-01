González niega irregularidades y dice que denuncia es "una maniobra política"

Santander, 10 ene (EFE).- La exsecretaria del que fue concejal de Servicios Sociales en el Ayuntamiento de Camargo, Jimena González, ha negado hoy ante el juez las irregularidades denunciadas por el edil de IU, Jorge Crespo, en la gestión de la plataforma de alimentos y ha afirmado que la denuncia es "una maniobra política".

González ha declarado hoy en calidad de investigada ante el Juzgado de Instrucción número 4 de Santander, que abrió diligencias tras una denuncia de Crespo por una presunta apropiación indebida de fondos y de vales para comida destinados al servicio municipal de plataforma de alimentos, que atiende a familias de Camargo en dificultades.

También ha declarado hoy, martes, ante ese Juzgado como investigado, uno de los voluntarios de la plataforma de alimentos, y como testigos, el denunciante, Jorge Crespo, y el exedil de Servicios Sociales, Marcelo Campos, destituido en noviembre por la alcaldesa, Esther Bolado (PSOE).

En declaraciones a Efe, Jimena González ha afirmado que la denuncia es "una persecución y una maniobra política" en su contra y para "quitarse de en medio" a ella y a Campos y ha considerado que al ser "sólo la secretaria de un concejal, no manejaba ni dinero ni nada".

"Si soy yo responsable, lo será también la alcaldesa. Si el Ayuntamiento no ha hecho bien sus cuentas no es mi problema, ya que no era mi cometido llevar la contabilidad", ha apuntado.

Asimismo, ha asegurado que el voluntario, que también está siendo investigado, "se ha autoinculpado" ante la Guardia Civil y ha opinado que en el Ayuntamiento de Camargo "todos les querían fuera" a ella y a Campos "desde el principio".

También ha confiado en que, tras su declaración, "los hechos se aclaren" y ha reiterado "su inocencia", al tiempo que ha lamentado que el equipo de gobierno "no haya tenido ganas de aclarar nada" y no haya comenzado una investigación "hasta después de ocho meses" de las presuntas irregularidades.

Tras declarar ante el Juzgado, Jorge Crespo ha explicado a Efe que ha ratificado ante el juez el contenido y los hechos de su denuncia y que ha pedido que se amplíe la investigación a "otros presuntos delitos", además del de apropiación indebida.

Según el auto de apertura de diligencias previas, las presuntas irregularidades se produjeron en relación al dinero recaudado (600 euros) en una comida solidaria celebrada el 4 de septiembre en el parque Punta Parayas y que supuestamente se habrían repartido González y el voluntario.

Además, se cita también la apropiación y posterior venta de palés en los que se transportaba comida, obteniéndose 337,50 euros, que no han sido ingresados en la contabilidad municipal, y de que González y el voluntario supuestamente se hicieron con 30 vales de 10 euros cada uno para la compra de productos frescos.

A falta de tres vales aún no canjeados, el resto, según indica el auto, habrían sido consumidos por los investigados, junto a los hijos de ambos, en un camping de Valderredible.

A este respecto, en su declaración ante el juez, Jorge Crespo ha señalado que en Camargo existen 983 usuarios de estos vales y que se han consumido 1.143, por lo que ha considerado necesario "cotejar" la información que acredita, a través de la firma del usuario a la entrega de cada bono, cómo se ha repartido esta ayuda.

En este sentido, Crespo se ha referido a "un posible delito de falsedad documental" en la recogida de estas firmas.

También ha dicho Crespo que el voluntario "se ha autoinculpado" de los hechos, pero ha matizado que, en el caso del dinero, "dice tener facturas y justificación" para la mitad de lo recaudado en la comida solidaria y por la venta de los palés, que se habría gastado "en actividad propia" de la plataforma de alimentos, ha indicado el edil de IU.

Para Crespo, lo que ha quedado probado "completamente" es que la gestión de la plataforma municipal de alimentos ha sido "un desastre".