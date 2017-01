Vivienda espera pagar este mes atrasos hasta noviembre de ayudas al alquiler

Santander, 11 ene (EFE).- El Gobierno de Cantabria está estudiando ya una fórmula para poder pagar mensualmente las ayudas al alquiler de viviendas y espera abonar en este mes de enero los atrasos acumulados hasta noviembre.

El consejero de Obras Públicas y Vivienda, José María Mazón, ha hecho este anuncio durante su comparecencia en una comisión del Parlamento para informar sobre los presupuestos de su departamento para el 2017, que ascienden a 93,6 millones (+9,3%), de los que 4,6 millones se destinan a estas ayudas al alquiler.

Como ha denunciado el PP, el consejero ha reconocido "un parón" en el pago de las ayudas desde el mes de julio, aunque después se abonaron en un intervalo de quince días dos mensualidades seguidas y en diciembre otras dos.

La previsión del Gobierno es que en estos días, los beneficiarios cobren otras dos mensualidad atrasadas y, probablemente, ha añadido Mazón, la de noviembre también.

El pago mensual de las ayudas al alquiler, que se destinan a familias con pocos recursos y benefician a unas 3.000 personas, es una de las exigencias planteadas por Ciudadanos para facilitar con su abstención la aprobación de los presupuestos de la comunidad para 2007.

El consejero ha subrayado la voluntad del Gobierno de pagar estas ayudas mensualmente, para lo que su departamento estudia ya una fórmula con la Consejería de Economía y Hacienda encaminada a agilizar el pago.

Durante la comisión, el titular de Vivienda del Gobierno regional ha opinado que los 4,6 millones consignados en este año 2017 serán suficientes para atender las peticiones, pese a la reducción de fondos que ha puesto de manifiesto el portavoz del PP, Francisco Rodríguez.

Este diputado ha pedido al consejero que no eche las campanas al vuelo, porque el de 2017 es "un mal presupuesto".

"Usted tiene muy mal presupuesto, mucho peor que en la legislatura anterior", ha afirmado el parlamentario popular, quien se ha preguntado cómo es posible que el presupuesto se incremente solo en 8 millones cuando por la concesión del Puerto de Laredo y la venta de patrimonio, este departamento espera ingresar el año que viene 12 millones de euros.

Además, ha destacado que, de acuerdo con el informe de liquidación del presupuesto correspondiente a noviembre, la Consejería de Obras Públicas y Vivienda dispuso el año pasado de un crédito definitivo de 98,3 millones, frente a los 85 consignados inicialmente.

Rodríguez ha opinado, además, que este presupuesto es "sectario y opaco" en el reparto de las infraestructuras municipales, al tiempo que ha pedido al consejero que aclare si su departamento va a destinar dinero al patrocinio del Racíng, a lo que Mazón ha respondido: "Nosotros no le vamos a dar nada".

Podemos ha centrado sus críticas en la política de vivienda y ha opinado que al consejero "le ha venido de cine" y estará celebrando "a lo grande" que el PRC haya decidido romper con la formación morada, que exigía "esforzarse de verdad" y no solo "de cara a la foto".

El diputado José Ramón Blanco ha opinado que el modelo del Gobierno para facilitar a los ciudadanos el acceso a una vivienda es "caduco y trasnochado", está pensando para el hoy y no el mañana, y no sirve para atajar el problema de los desahucios y tampoco para que los ciudadanos puedan tener una vivienda asequible.

Blanco ha opinado que el consejero no cree en la vivienda como un derecho básico.

Ha destacado que en los nueve primeros meses de 2016, se registraron en Cantabria casi 500 desahucios, un problema que, a su juicio, no se va a atajar con los 1,9 millones consignados en los presupuestos, una cifra "ridícula e insignificante".

El consejero le ha respondido que pese a su empeño, no va a conseguir encasillarle como un hombre del asfalto y el hormigón y ha asegurado que el modelo no era tan bueno cuando el Gobierno pactaba con Podemos y ahora no es tan malo.

Mazón ha afirmado que su departamento "no echa las campañas al vuelo" porque necesitaría más dinero, aunque se puede dar por satisfecho porque el presupuesto supone un cambio de tendencia para generar actividad económica y empleo y, por lo tanto, reducir las personas en situación de vulnerabilidad.