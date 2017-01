El PRC da un mes al PP para que informe sobre los efectos de anular el PGOU

(Actualiza la ST5048 con la respuesta del concejal de Urbanismo)

Santander, 13 ene (EFE).- El PRC en el Ayuntamiento de Santander ha dado hoy un mes al equipo de gobierno (PP) para que dé respuesta a la "batería" de preguntas que ha registrado sobre los "efectos concretos" de la anulación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).

El portavoz municipal regionalista, José María Fuentes-Pila, ha opinado que hay que "romper de una vez el silencio del equipo de gobierno en una cuestión de vital importancia para el futuro".

En un comunicado, Fuentes-Pila ha advertido de que si el equipo de gobierno no ofrece esa información en un mes, que es el plazo que establece la ordenanza municipal y la Ley de Transparencia, el PRC "se verá obligado a presentar una reclamación ante el Consejo para la Transparencia".

Y ha explicado que lo hará en dos vías: la de reclamación por denegación de acceso a la información y la del reclamo de transparencia activa.

"Es lamentable que tengamos que llegar a esto, pero es que no nos dejan otra opción, cuando han pasado dos meses desde la anulación del PGOU y aquí solo sabemos lo que al PP le interesa", ha afirmado Fuentes-Pila, quien ve una "información interesada" la remitida esta semana por el equipo de gobierno sobre la promoción de viviendas sociales en el terreno de Tabacalera.

El pasado lunes, el equipo de gobierno informó en una nota de prensa que la anulación del PGOU de Santander afecta a la construcción prevista de 70 viviendas de protección oficial en la parcela de Tabacalera en la calle Alta.

Fuentes-Pila ha recordado las "numerosas peticiones" que han trasladado los grupos en la oposición, excepto Ciudadanos, para que el equipo de gobierno dé explicaciones sobre los efectos que va a tener la anulación del PGOU y, entre ellas, ha apuntado la moción que los regionalistas presentaron en el último pleno para crear una mesa de trabajo y una oficina de atención.

"¿Qué no quieren que sepamos los santanderinos?", se ha preguntado Fuentes-Pila, quien recuerda que la moción del PRC no salió adelante por los votos en contra del PP y Ciudadanos.

Fuentes-Pila considera "oscurantista" la actitud del equipo de gobierno e insta a la alcaldesa, Gema Igual, "a aprovechar la oportunidad para cambiar la forma de trabajar del PP". "Esperábamos otra cosa, la verdad", ha reconocido.

En sus preguntas, el PRC pide información sobre los proyectos de obra y ejecución, autorizaciones y licencias de actividad, los permisos urbanísticos, el desarrollo en metros cuadrados, el porcentaje de suelo urbanizable desde 2012 hasta la anulación del PGOU, así como los proyectos presentados, entre otras cuestiones.

El concejal de Urbanismo, Cesar Díaz, ha explicado que cuando esté disponible la información que analizan los servicios técnicos sobre la afeccion de la anulación del PGOU, el equipo de gobierno se la trasladará a los grupos municipales.

Ha recordado que se informó en la comisión de desarrollo sostenible de la anulación del plan y el equipo de gobierno dijo a los grupos que les convocaría de nuevo "a medida que hubiera mas datos, dada la complejidad que entraña, en algunos casos, determinar el alcance de la anulación del plan y las posibles soluciones".

También ha señalado que el servicio de urbanismo está atendiendo todas las consultas que se plantean por parte de ciudadanos.

"Que no le quepa ninguna duda al señor Fuentes-Pila de que este equipo de gobierno trasladará, en el seno de la comisión de desarrollo sostenible, la información que se obtenga tras el análisis por parte de los servicios técnicos municipales de la repercusión que supone la anulación del plan", ha enfatizado Díaz en una nota de prensa.

Ha lamentado que Fuentes-Pila no plantee ni una sola propuesta ni apoye al equipo de gobierno municipal en su petición al Ejecutivo cántabro para buscar una solución a esa anulación, y critica que siga "abonado al no por el no".

Cesar Díaz ha pedido al PRC "sensatez y coherencia", ha abogado por el "rigor" y la "precisión" en este proceso y ha asegurado que el equipo de gobierno va a seguir caracterizándose por "la transparencia y la lealtad institucional, algo que lamentablemente no practican otros partidos con representación en la Corporación".