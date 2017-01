Agudo "satisfecho" de que acabe "un calvario" que ve como "cacería política"

Santander, 17 ene (EFE).- El exconsejero Ángel Agudo ha mostrado hoy su "satisfacción" por el archivo de la causa judicial por la compraventa del Racing de Santander, que reconoce que ha sido "un calvario" y que insiste en que solo respondía al "objetivo" del anterior Gobierno del PP de realizar una "cacería política".

"La lectura que tenemos que sacar es que nunca más debería de utilizarse este tipo de actuaciones. Es pretender juzgar decisiones políticas, pretender meter a la cárcel a personas por tomar decisiones políticas", opina Agudo en declaraciones a EFE, tras conocerse el sobreseimiento de esa causa, por la que se investigaba, entre otros, a él y al exconsejero Javier López Marcano (PRC) por delitos de malversación y fraude a ente público.

Ángel Agudo ha destacado que "al final" se haya "hecho justicia" y que se exima "a todos nosotros de cualquier tipo de responsabilidad", pero enfatiza que ha sido "una época dura, larga y difícil de llevar".

Reitera que el asunto ha sido "complicado" y que los implicados en esa causa han tenido "una condena de cuatro años", pero, sobre todo, se ha acordado de los "grandes profesionales que han visto dañada su reputación".

"Eso no se les va a poder resolver o cambiar. Han tenido que sufrir las mismas circunstancias que nosotros (en referencia a López Marcano y a él), pero en este caso con una reputación profesional dañada, como consecuencia de un calvario que tenía un objetivo político que tiene nombre y apellidos, se llama Gobierno del PP, que nos ha llevado a esta situación", ha aseverado.

Agudo, que era consejero de Economía y Hacienda cuando se produjo la operación de compraventa del Racing de Santader, reconoce que ahora "se trata de disfrutar de este momento", porque, "no por esperado, deja de ser agradable".

Asegura que "a cada uno la vida le coloca en su sitio", confía en que ahora sean los ciudadanos los que juzguen "las intenciones" para iniciar este proceso judicial y "como se han utilizado los distintos poderes de la democracia, el poder ejecutivo, legislativo y el judicial, para una cacería política".

El exconsejero, actual presidente del PSOE de Cantabria, ha considerado que ese "cacería política" no ayuda a la concordia, ni al diálogo, "ni ayuda a la convivencia, ni a la política, ni ayuda a las instituciones de la democracia, ni mejora nuestra democracia, sino hace todo lo contrario, sacar lo peor de cada uno de nosotros, buscando un rédito político".

Y, de hecho, añade que las relaciones en la vida pública, en general, "están peor ahora que hace años". "Y es como consecuencia de este tipo de prácticas que, deberíamos sacar la lección, de que nunca deberían repetirse", ha subrayado.

Agudo ha insistido en que las decisiones políticas "se pueden discutir" porque pueden ser "buenas o malas, o erróneas o no" y pueden tener "resultados positivos o no, como consecuencia de muchas circunstancias" que a veces "no se pueden controlar", pero asevera que "en todo caso, no son delitos" y que son los ciudadanos los que deben valorarlas en las urnas.

"Una cosa es eso y otra perseguir las decisiones políticas y envilecer el debate público que no ha sido, digamos, algo que ha fortalecido la democracia, la convivencia y la concordia, si no todo lo contrario", ha concluido Agudo.