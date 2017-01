Dani Mateo: "La risa es la pequeña dosis diaria para ir tirando"

Torrelavega, 17 ene (EFE).- Dani Mateo asegura haber descubierto que no vale para otra cosa que no sea hacer reír, y que el humor es una terapia frente a su yo más pesimista, por eso le gusta dar a los demás lo que se da a sí mismo, pues cree que "la risa es la pequeña dosis diaria que necesitamos para ir tirando".

La comedia, la radio, la televisión, ser guionista, o 'Twitter' son territorios habituales del Dani Mateo que un día fue periodista especializado en crónicas de Tráfico.

"De aquella época solo me queda pedir perdón: era un desastre. Como metía algún chiste en las crónicas y gustaba, ahí vi que a lo de la risa igual me podía dedicar", asegura Mateo en una entrevista con EFE tras protagonizar en el Festival de Invierno de Torrelavega el espectáculo "Desencadenado".

Hoy es famoso por programas como "Se lo que hicisteis", "El club de la comedia" o "El intermedio" y recorre España con "Desencadenado", en el que recuerda sus diez años de profesión, incluidos aquellos primeros en los cuales hacía monólogos en locales "donde había más gente en el escenario que en el público".

Sin embargo, de esos diez años asegura que no renunciaría nunca al publico, "al lujo de venir a un teatro y ver el cartel de no hay entradas". "Esto es muy bonito, saber que hay una ciudad con gente dispuesta a pagar por verte, es muy fuerte".

Pese a su actividad frenética en distintos medios y redes sociales, afirma que cuando decidió dedicarse a la comedia no lo hizo para trabajar. "Sí, es verdad, ahora no paro y gratis que es lo más triste. Cobrar es algo antiguo, ahora lo moderno es trabajar sin cobrar. Es lo que se lleva ahora", señala.

Pero para no trabajar, asegura dedicar mucho tiempo a crear uno de sus chistes o monólogos. "Lo que te sale espontáneamente y lo que improvisas es una cosa; la selección de todo eso y ponerlo en un papel para que tenga coherencia, eso es mucho trabajo, a mi me cuesta un montón".

Y pese a ese desapego al trabajo del que hace gala -"soy cómico, qué esperáis de mí" -afirma-, le queda tiempo para escribir y para alumbrar su primer libro, "La risa os hará libres", que, confiesa, es casi una declaración de principios.

"La risa es un método individual que te da la libertad de poder decir: me lo habéis quitado todo pero nadie me quitará la libertad de reírme. Y es además terapéutica, porque cuando mejor estás te puede atropellar un camión, y la risa te permite no perder esa perspectiva de las cosas", detalla.

Pero, ¿a Dani Mateo no le cansa su imagen de chistoso?. "Yo es que siempre he sido un poco así, siempre he utilizado el humor como terapia y como huida de mí mismo. Utilizo la risa para pelearme con esa otra parte de mi que a veces se pone muy negra, oscura y pesimista".

Popular por sus 'sketch' irreverentes -famosa en su salida en trikini en "El Intermedio"- y por su condición de 'catalán chistoso' en televisión, no se cansa de repetir que su lema es "Atrévete" y que, como catalán, a él el público de Madrid le trata muy bien.

"En Madrid das una patada a una piedra y te sale un chistoso catalán. Catalán y chistoso no es algo antónimo; hay que conocernos: debajo de un catalán hay una persona... si rascas un poco. Se tarda en ganarse a un catalán, pero yo soy raro, a mi me echaron por afable", destaca.

"Desencadenado" es el repaso a 10 años en los escenario. Pero dentro de otros diez, ¿habrá un Dani Mateo con "Desencadenado 2"?. "Lo que no me veo es trabajando de verdad dentro de diez años, así que seguramente aquí estaré", afirma.