El IH elabora un informe sobre problemas de la costa mediterránea de Egipto

Santander, 17 ene (EFE).- El Instituto de Hidráulica Ambiental de Cantabria (IHCantabria) ha elaborado un informe sobre los problemas de la costa mediterránea de Egipto ligados al cambio climático, que servirá para elaborar un plan de gestión para esa línea costera.

Los problemas detectados son erosión, inundación, intrusión salina, tanto en la situación actual como bajo diferentes escenarios de cambio climático, que han quedado reflejados en un atlas descriptivo y en un catálogo de datos, que serán una "herramienta de trabajo básica para los gestores egipcios".

En una nota de prensa, el IH destaca que se trata de "un gran paso para lograr implementar procesos de gestión integrada en la costa egipcia ya que identifica las problemáticas y las temáticas a abordar en futuros planes de gestión de costa".

El Instituto de Hidráulica ha presentado en El Cairo los resultados de este proyecto, "ICZM in the Northern Coast of Egypt -a Scoping Study", ante 120 representantes de diferentes ministerios, instituciones, centros de investigación y el sector privado.

Los investigadores autores del informe han destacado la participación de actores costeros, que han colaborado en la identificación de problemáticas y oportunidades de la costa egipcia a lo largo de los seis meses de duración del proyecto.