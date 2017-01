Podemos: el sobreseimiento provisional no elude la responsabilidad política

Santander, 17 ene (EFE).- Podemos ha afirmado hoy que el sobreseimiento provisional en el caso de la compra venta de acciones del Racing, "no elude" la responsabilidad política de los exconsejeros Javier López Marcano (PRC) y Ángel Agudo (PSOE).

"El sobreseimiento implica que no hay pruebas suficientes, pero no dice que no se haya cometido un delito, porque sino el sobreseimiento sería final", ha puntualizado la portavoz de Podemos en el Parlamento de Cantabria, Veronica Ordóñez, a preguntas de los periodistas.

Aunque considera que por un lado está la responsabilidad jurídica, Ordóñez ha subrayado que también existe una responsabilidad política por una gestión que "supuso un detrimento de 7,9 millones de euros para las arcas publicas de Cantabria".

Por ello, ha añadido que desde Podemos no entienden que se hable de que esos exconsejeros puedan volver a la vida pública, cuando por sus actuaciones la región ha perdido un dinero "que no va a volver".

"Algún tipo de consecuencia, si no es jurídica tiene que ser política, tiene que tener este tipo de actuaciones", ha concluido Verónica Ordóñez en un encuentro con periodistas para anunciar la enmienda a la totalidad al proyecto de Presupuestos de Cantabria para 2017, que su grupo ha registrado esta mañana.