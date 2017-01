C's no ve problema que Marcano o Agudo vuelvan a política si son exonerados

Santander, 17 ene (EFE).- El portavoz de Ciudadanos (C's) en el Parlamento de Cantabria, Rubén Gómez, cree que no hay "ningún problema" para que los exconsejeros Javier López Marcano (PRC) y Ángel Agudo (PSOE) vuelvan a la política si no están imputados.

Gómez se ha manifestado así a preguntas de los periodistas sobre el auto de la Audiencia de Cantabria que archiva la causa por la compraventa del Racing abierta contra ambos exconsejeros, al no apreciar indicios de delitos de malversación y fraude al ente público, aunque ordena investigar la concesión de subvenciones al club.

El diputado regional ha precisado que hay que esperar la resolución definitiva del caso y ha recalcado que la línea de Ciudadanos de exigir que los políticos imputados se retiren de la vida pública, como ha ocurrido con López Marcano y Agudo.

Gómez ha señalado, sin embargo, que los que están "al día" con la Justicia y fuera de esa categoría "no tienen ningún problema en participar" en política.

"Si Javier López Marcano o Ángel Agudo no están imputados y, por tanto, no tienen ningún problema con la Justicia, obviamente no habría ningún problema para que participen de la vida pública, como cualquier otra persona", ha concluido el diputado de Ciudadanos.