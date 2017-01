Setenta y cinco pymes de Torrelavega piden ayudas para mantener el empleo

Torrelavega, 18 ene (EFE).- Setenta y cinco pequeñas y medianas empresa de Torrelavega han solicitado acogerse a la primera convocatoria del programa de ayudas a la inversión con mantenimiento y creación de empleo promovido por el Ayuntamiento, a través de proyectos de inversión que superan en conjunto los 807.000 euros.

Este programa tiene una consignación presupuestaria de 30.000 euros, lo que supondrá que el importe medio de la subvención que se va a conceder a cada solicitante no podrá superar los 400 euros, a pesar de que las solicitudes por parte de las empresas asciende a 102.943 euros.

En un comunicado, el concejal de Hacienda de Torrelavega, Pedro Pérez Noriega, ha explicado que la respuesta de las empresas pone de manifiesto que la cuantía de la partida presupuestaria es "insuficiente", por lo que propondrá que para este año se consignen 150.000 euros repartidos en dos convocatorias semestrales iguales.

Ha mostrado su "satisfacción" por la alta participación de las empresas en este programa con proyectos de inversión van desde los 1.500 a los 90.052 euros, y ha detallado que el número de solicitudes responde a que la convocatoria fue "suficientemente publicitada" y a que "todo empresario que ha querido se ha presentado".

En cuanto la propuesta del PP de ampliar el plazo de la actual convocatoria, Pérez Noriega ha señalado que no se va a atender dicha petición porque prorrogar la misma supondría retrasar el pago de la subvención, ya que las cantidades no se podrán cobrar hasta que el reparto de las ayudas no se ratifique por el pleno.

Respecto a las características de la convocatoria, ha recordado que iba dirigida personas físicas o jurídicas que desarrollen su actividad dentro del municipio de Torrelavega y que no tengan más de 50 trabajadores de alta en la fecha de la solicitud.

Las ayudas tienen carácter de subvención a fondo perdido, destinadas a financiar inversiones en activo fijo que se hayan realizado en 2016, y tendrán como importe máximo el 20 % de la inversión realizada hasta 10.000 euros (inversión mínima 1.500 euros), no pudiendo superar los 2.000 euros.

El requisito obligatorio era que el solicitante "mantenga o amplíe la plantilla" en comparación con la existen a 31 de diciembre de 2015.

Por otra parte, Pérez Noriega ha informado que el Consejo de Estado acaba de dictaminar la obligatoriedad del Ayuntamiento de abonar unos 10.000 euros a la empresa adjudicataria de la limpieza de los edificios municipales.

El dictamen es consecuencia de la reclamación presentada por la empresa ante la negativa del Ayuntamiento a abonar unas 1.500 horas de trabajo de la bolsa gratuita establecida en el contrato, bolsa que el Consistorio consideraba acumulables de un año para otro, mientras la adjudicataria entendía que debían ser abonadas.

Además, ha dado cuenta de otro dictamen del Consejo de Estado relativo a la auditoría del transporte en el municipio, en el cual se detalle que este trámite debe ser realizado por la empresa adjudicataria del servicio, además de hacerse cargo de su coste.