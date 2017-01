PRC insta a Tudanca a pedir que se elimine canon de saneamiento en La Lastra

Santander, 20 ene (EFE).- El PRC ha instado hoy al Ayuntamiento de Tudanca a que pida que el núcleo de La Lastra quede exento del pago del canon de saneamiento porque carece de instalaciones de saneamiento o depuración de aguas residuales, y ha solicitado que se devuelva a los vecinos lo "indebidamente cobrado".

El presidente de la junta vecinal de La Lastra, el regionalista Caferino Alonso, ha solicitado en una nota de prensa la devolución del importe cobrado por este canon desde febrero de 2016.

La petición de esta junta vecinal del PRC se debe a que hace un año el Gobierno del PRC-PSOE publicó un listado de núcleos a los que se declaraba exentos del pago del canon de saneamiento por no tener red de saneamiento y depuración, y entre ellos no estaba La Lastra, pese a que "no cuenta con ninguna instalación de saneamiento o depuración de aguas residuales".

Según el PRC, los vecinos siguen abonando ese canon "con evidente perjuicio económico por el agravio comparativo con respecto a los habitantes de otros núcleos rurales de Cantabria en idéntica situación".

Los regionalistas aseguran que estos hechos son conocidos por el Ayuntamiento de Tudanca, gobernado por el PP, sin que "haya constancia" de que se haya dirigido a la Consejería de Universidades e Investigación, Medio Ambiente y Política Social para que esta situación se resuelva.

Alonso también ha enviado esta petición a la Consejería de Universidades e Investigación, Medio Ambiente y Política Social, y confía en que sea tenida en cuenta, ya que, según ha resaltado, "carecen de las infraestructuras".