Lo afectado y lo que no cambia con la anulación del PGOU, según los informes

Santander, 23 ene (EFE).- Los informes realizados por los servicios técnicos de Urbanismo del Ayuntamiento de Santander y los jurídicos han constatado cuáles son las actuaciones afectadas por la anulación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 2012 y qué infraestructuras o proyectos no sufrirán cambios.

El concejal de Urbanismo, Cesar Díaz (PP), ha dado hoy a conocer a los ediles del PSOE, PRC, Ciudadanos, IU, Ganemos y al concejal no adscrito esa información, junto a los técnicos que la han elaborado y a su compañero de grupo, el responsable de Movilidad, Ignacio Quirós, y posteriormente se la ha trasladado a los periodistas.

Los proyectos analizados para conocer si están o no afectados por la anulación del PGOU por parte del Tribunal Supremo, de los que ha hablado hoy Cesar Díaz, son:

- El Centro Botín: Su construcción se rige por un plan especial del Puerto de Santander, ya que se ubica en una zona competencia de la Autoridad Portuaria, por lo que no está afectado por la anulación del PGOU.

- Museo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria (Mupac): La parcela donde se pretende ubicar esta infraestructura, el actual aparcamiento del Palacio de Festivales, no se encuentra afectada por la vuelta al PGOU de 1997.

- Construcción de 70 viviendas sociales en Tabacalera: La anulación del PGOU impide poder continuar con la licencia para ejecutar esta actuación, aunque se trabaja con la Dirección General de Justicia del Gobierno para cumplir el acuerdo que existía para el desarrollo de esa zona, que se puede llevar a cabo con las normas urbanísticas provisionales que plantea el Ayuntamiento.

- Frente Marítimo: El acuerdo de 2011 entre el Ayuntamiento, el Gobierno regional, el central y el Puerto permitió desafectar 187.000 metros cuadrados de zona portuaria, donde se ejecutaron diversas actuaciones (como la Duna de Zaera o el paseo de Marqués de la Hermida), que no se verán afectadas por la anulación del PGOU, pero queda "en un limbo", es decir sin ordenación, lo no desarrollado al no contemplarse en el plan de 1997 -ahora en vigor- y ya no ser tampoco zona portuaria. Esa situación se puede solucionar con un nuevo convenio, pero no así ocurrirá con el concurso de ideas, que queda anulado.

- Reordenación ferroviaria: El PGOU de 2012 recogía respecto a esa actuación el convenio de 2010 suscrito por todas las administraciones afectadas respecto al que no se ha dado un paso firme y, hasta ahora, se ha desarrollado una primera fase, en un espacio de 45.000 metros cuadrados. El plan de 1997 incluye casi el mismo ámbito de actuación, por lo que no se cree que haya inconveniente en ese desarrollo y se pueda solucionar con una modificación puntual.

- La Remonta: El plan parcial para el desarrollo urbanístico de esta finca propiedad del Ministerio de Defensa, que es el único aprobado tras la entrada en vigor del PGOU de 2012, se anula al haberse elaborado con los criterios del plan general anulado y ahora, para ese espacio, el desarrollo sería el que marca el plan de 1997, que recoge un 60 por ciento espacio para dotaciones (incluidas unas 285 viviendas) y un 40 % de uso terciario. El parque que se ejecuta en La Remonta no se verá afectado.

- Parque Litoral Norte: El plan especial para este espacio, que fijaba el PGOU anulado, estaba en fase de elaboración, a la que se había destinado unos 67.000 euros, de los que ya están costeados una tercera parte. El desarrollo de esa zona dependerá del plan de 1997, en el que se contempla como no urbanizable y especialmente protegida, por lo que solo con otro plan general se podrá desarrollar ese parque.

- Hospital de Valdecilla: La anulación del PGOU agota la edificabilidad del hospital, aunque no afecta a las obras que se van a llevar a cabo en el Hospital Virtual, pero sí impide la construcción de la cafetería prevista junto a Valdecilla Sur.

- Centro Padre Menni: La renovación de este centro con 400 camas y unos 275 trabajadores no se va a haber afectada por la anulación.

- Colegio Divina Pastora: La concesión de la licencia y la aprobación del estudio de detalle para el proyecto de viviendas en el espacio que ocupaba ese centro son perfectamente válidos dentro del actual planteamiento en vigor, el de 1997.

- Residencia de Caja Cantabria en Cazoña: El cambio de uso previsto para ese espacio, tras el cierre de la residencia, supuso al Ayuntamiento una cantidad por plusvalías de casi 7 millones de euros, que ahora negocia el Consistorio con la Fundación Caja Cantabria, ya que esa zona, tras anularse el plan de 2012, vuelve a pasar de suelo de uso residencial a suelo para equipamiento sociosanitario.

- La Enseñanza: El plan de 1997, que tiene ahora que aplicarse, solo permite equipamiento educativo en ese espacio y no el nuevo colegio planeado para la zona, que se podría ejecutar con las normas urbanísticas provisionales que ha pedido el Ayuntamiento.

- El Cabildo: Existen dudas para los técnicos sobre si habrá que anular alguna de las actuaciones previstas en el plan especial de El Cabildo, pero éstas se podrían solucionar con las normas urbanísticas provisionales o alguna modificación puntual.

- Viviendas en la antigua Prisión Provincial: No se ven afectadas por la anulación.

- Solar de la calle La Paz: Este espacio donde se prevé un edificio para oficinas municipales tampoco está afectado.

- Parcela en la calle Josefa de la Maza -autovía S-20 frente a Britannia-: no afecta la anulación al proyecto de uso productivo comercial y hotelero.

- Otras actuaciones que no se verán afectadas son: Metro-TUS, las escaleras del Paseo Pereda a General Dávila, las obras en el Museo de Arte, las rampas de Vista Alegre o el carril bici al PCTCAN.