La anulación del PGOU no afectará ni al Centro Botín y ni al nuevo Mupac

Santander, 23 ene (EFE).- La anulación del plan general de Santander de 2012 no afectará al Centro Botín ni a la parcela donde quiere ubicarse el Museo de Prehistoria ni a las infraestructuras ejecutadas en el Frente Marítimo aunque sí al concurso de ideas, y "a priori" no supone un "perjuicio económico" para el Ayuntamiento.

Así lo ha asegurado hoy el concejal de Urbanismo, Cesar Díaz, en una rueda de prensa que se ha prolongado más de una hora y media y en la que sí ha indicado que queda sin efecto el plan parcial de La Remonta, el especial del Parque Litoral Norte y "existen dudas" respecto al de El Cabildo, por estar desarrollados con los criterios del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 2012, anulado en 2016 por el Tribunal Supremo.

Otras actuaciones, como la reordenación ferroviaria, las viviendas previstas en la antigua Tabacalera (calle Alta), el desarrollo futuro del Hospital de Valdecilla, el cambio de calificación de suelo de la antigua residencia de Caja Cantabria en Cazoña -de equipamiento sociosanitario a uso residencial-, o el colegio de La Enseñanza podrían solucionarse con modificaciones puntuales o con las normas provisionales que plantea el Consistorio.

Sin embargo, Cesar Díaz ha insistido en la "voluntad política" que debe tener el Gobierno cántabro para incluir a través de la Ley de Acompañamiento a los Presupuestos de 2017 un cambio de la Ley del Suelo que recoja esas normas provisionales para incorporar transitoriamente la regulación de suelo urbano del PGOU de 2012 y no la del plan de 1997, ahora, otra vez en vigor.

El también portavoz del equipo de gobierno, quien antes que a los periodistas ha trasladado esa información a la comisión de Desarrollo Sostenible -con la asistencia de todos los partidos en el Ayuntamiento (PP, PSOE, PRC, Ciudadanos, IU, Ganemos y al concejal no adscrito)- ha vuelto a insistir en que el PGOU se ha anulado por una causa "externa y sobrevenida", el bitrasvase del Ebro, que ha reiterado que se anuló por la "penosa gestión" del PSOE.

Por ello, Cesar Díaz ha considerado también que la anulación del plan general no supondrá "a priori un perjuicio económico" para el Consistorio. "Las consecuencias no derivan de nosotros (Ayuntamiento)", ha enfatizado tras pedir a todos los partidos municipales que arrimen "el hombro" y tras señalar que los principales proyectos del PGOU "tendrán acomodo" y se hará "lo posible" para los que no.

Díaz ha insistido en que las infraestructuras generadas con el convenio para el desarrollo del Frente Marítimo, que se gestó con los criterios del plan anulado, no van a verse afectadas, pero sí el concurso de ideas, ya que el espacio desafectado del Puerto de Santander que iba a desarrollarse a través de ese certamen -destinado a estudios arquitectónicos- está ahora "en un limbo".

El edil ha precisado que esos terrenos no son del puerto, porque fueron cedidos a la ciudad, pero tampoco están recogidos en el plan ahora en vigor (el de 1997), con lo cual será necesario un nuevo convenio entre el Puerto, el Ayuntamiento, y los gobiernos regional y central para el desarrollo de esa zona, en la que ha anunciado que podría darse a conocer "en próximos meses" más desafectación de espacios.

El responsable de Urbanismo ha adelantado también que ya ha hablado con la Dirección General de Justicia del Gobierno para la solución para las viviendas de Tabacalera y con los responsables de Valdecilla para posibles actuaciones, aunque ha reiterado que con el cambio de normativa que plantea el Ayuntamiento a través de la Ley de Acompañamiento, se pueden llevar a cabo sus proyectos.

Así insiste en que el Gobierno, en especial el PSOE, debe dejarse "de tanta palabrería" y "argumentos huecos" y dar a conocer los motivos por los que no quiere incluir ese cambio normativo en la Ley de Acompañamiento y reitera que llevarlo a una nueva modificación de la Ley del Suelo supondría "un escenario de incertidumbre temporal inasumible".

Cesar Díaz ha aseverado que los principales proyectos afectados por la anulación del último PGOU -que llevó siete años elaborar y aprobar- pueden "tener acomodo" y ha subrayado que para los que no lo tengan, el equipo de gobierno de Santander va a hacer "todo lo posible" para buscar una solución.

"Todos debemos arrimar el hombro", ha dicho en referencia al resto de partidos con representación en el Ayuntamiento de Santander y ha añadido que "a priori" no ve que vaya a haber "ningún perjuicio económico" para el Consistorio.

Al contrario, ha recordado que la anulación del plan general de la capital cántabra también afectaría, en ese sentido, al Gobierno de Cantabria, de hecho ha señalado que sería "al 50 por ciento", porque ha recordado que ese documento salió adelante en 2012 con la aprobación de la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo.

Y ha concluido la rueda de prensa con su "convencimiento" de que habrá soluciones ante esa anulación del planeamiento de la ciudad y que Santander va a mantener "su dinamismo económico" y va a "seguir siendo la locomotora" de las inversiones en Cantabria.