Centro Botín y Mupac salen intactos de la anulación PGOU, pero no La Remonta

Santander, 23 ene (EFE).- Actuaciones ejecutadas o previstas para Santander con los criterios del plan general de 2012 como el Centro Botín o el futuro Mupac no están afectadas por la anulación del planeamiento, que sí deja sin efecto el desarrollo previsto para La Remonta y el Parque Litoral Norte y quizá, también, afecte al Cabildo.

La documentación analizada por los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Santander y los técnicos de Urbanismo tras anular el Tribunal Supremo el Plan General de Ordenación Urbana de 2012 ha sido presentada hoy a la comisión de Desarrollo Sostenible por el concejal del área, Cesar Díaz, y por el de Movilidad, José Ignacio Quirós.

Tras dar esa información al PSOE, al PRC, a Ciudadanos, a IU, a Ganemos y al edil no adscrito, Díaz ha desglosado durante una hora y media, en rueda de prensa, los proyectos que quedan sin efecto con la anulación del último plan y los que pueden seguir adelante, aunque algunos precisen de modificaciones puntuales o de las normas provisionales que el Ayuntamiento plantea que el Gobierno regional incorpore en la Ley de Acompañamiento a los presupuestos.

El también portavoz del PP se ha mostrado convencido de que habrá soluciones, cree que "a priori" esa anulación no va a suponer un perjuicio económico para el Ayuntamiento y pide "arrimar el hombro".

Sin embargo, el portavoz del PSOE, Pedro Casares, considera que el PP debe buscar soluciones y no "repartir culpabilidades", y el del PRC, José María Fuentes-Pila, cree que la información "llega tarde" y que la anulación del PGOU va a tener una "incidencia clara" para el futuro de la ciudad.

La construcción del Centro Botín, al estar tramitada con una normativa del Puerto, o la parcela donde se pretende ubicar el Museo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria (Mupac) -en el Palacio de Festivales- no están afectadas por la anulación del PGOU.

Y tampoco la vuelta al planeamiento de Santander de 1997 va a afectar a las infraestructuras ya construidas en el Frente Marítimo, como la Duna de Zaera o el paseo de Marqués de la Hermida, ni a las previstas en la zona para remodelar la estación marítima, ordenar Varadero o derribar los antiguos tinglados.

Pero la resolución del Tribunal Supremo, dictada a finales de 2016, sí afectará al concurso de ideas del Frente Marítimo, porque los terrenos a desarrollar están "en un limbo", ya que no pertenecen -al haber sido desafectados- al Puerto, pero tampoco están regulados en el plan de 1997, que es el que ahora vuelve a estar en vigor.

En ese sentido, Cesar Díaz asegura que habrá que firmar un nuevo convenio entre las administraciones afectadas para el desarrollo urbanístico de esa zona.

Lo que no se soluciona con un nuevo convenio entre administraciones es el plan parcial para La Remonta ni el que se estaba desarrollando para el Parque Litoral Norte, que al estar basados en el plan general anulado, quedan sin efecto. Y en el caso de La Remonta solo se podría llevar a cabo lo que recoge el planeamiento de 1997, con menos viviendas y dotaciones en esa zona.

Cesar Díaz ha reconocido también las "dudas" que existen sobre el desarrollo de El Cabildo de Arriba y si la anulación del PGOU puede anular alguna actuación en la zona, pero no ha trasladado duda sobre que volver al PGOU de 1997 sí afectará al desarrollo del espacio del colegio La Enseñanza, en Vía Cornelia.

En cuanto a la reordenación ferroviaria, solo se ha desarrollado una primera fase -en unos 45.000 metros cuadrados- de la actual global prevista, que Díaz cree que continuará aunque precise alguna modificación puntual.

La anulación del último plan general -cuyo aprobación en 2012 se produjo después de siete años de trámites- afectará también a las 70 viviendas sociales previstas en la antigua Tabacalera de la calle Alta, que por el momento no podrán construirse; a la edificabilidad del Hospital de Valdecilla, que no podrán aumentarse; y al uso que se dio a la residencia de Caja Cantabria en Cazoña, que volverá a ser ahora para equipamiento sociosanitario y no residencial.

Sin embargo, esa nulidad no cambiará el proyecto para el centro Padre Menni, ni para el espacio que ocupó el colegio Divina Pastora, ni para las viviendas previstas en la antigua Prisión Provincial, ni al solar de la calle La Paz donde se prevé un edificio municipal de oficinas.

Cesar Díaz ha aseverado que los principales proyectos afectados por la anulación pueden "tener acomodo" y ha subrayado que para los que no lo tengan, el equipo de gobierno de Santander va a hacer "todo lo posible" para buscar una solución.

"Todos debemos arrimar el hombro", ha enfatizado y ha insistido en que "a priori" no ve que vaya a haber "ningún perjuicio económico" para el Consistorio.

Al contrario, ha recordado que la anulación del plan también afectaría al Gobierno de Cantabria "al 50 por ciento", porque el documento salió adelante con la aprobación de la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo.

"Han hecho público hoy un conjunto de suposiciones, posibilidades, incertidumbres, sobre los que en la mayoría de los casos, no han concretado nada", ha considerado Pedro Casares, quien exige información detallada y que se analicen "punto por punto" los efectos.

También pide el portavoz municipal del PSOE al PP que "deje de confundir" y cree que "está obsesionado con repartir culpabilidades en vez de buscar soluciones".

"Nos hicieron creer que no pasaba nada y vaya si pasa", ha considerado Fuentes-Pila tras criticar -como también lo ha hecho Casares- que Cesar Díaz haya tardado "tres meses", desde que se publicó que se anulaba el PGOU, en informar sobre lo que puede suponer la resolución del Tribunal Supremo.

Y subraya el portavoz regionalista que la información deja "claro" que la anulación del PGOU "tendrá una incidencia clara en el futuro de Santander".