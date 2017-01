El debate sobre el PGOU de Santander deriva en bronca entre Podemos y PRC

Santander, 23 ene (EFE).- La propuesta de Santander para minimizar el impacto de la anulación de su plan general se ha colado hoy en el debate del presupuesto regional y ha derivado en una bronca entre el PRC y Podemos, que ha sugerido que este partido quiere salvar el planeamiento porque interesa a quien paga sus campañas.

La bronca ha empezado cuando el diputado de Podemos José Ramón Blanco se ha dirigido al portavoz del PRC, Pedro Hernando, porque había "sacado el tema del plan general" y también ha defendido durante el debate que los presupuestos van a generar riqueza.

"¿Riqueza para quién, para todos?. ¿No será más bien para aquel que os paga las campañas electorales y por eso viene lo de salvar el Plan General de Ordenación Urbana en las áreas específicas, como el promontorio de San Martín, sin debate y sin nada?", le ha espetado.

Hernando ha pedido la palabra por alusiones para responderle: "Financiación ninguna, la única financiación probada que existe en este momento a un partido político es la de Venezuela al suyo".

Además le ha retado a renunciar a la inmunidad parlamentaria ya que se "da tantos golpes de pecho" con ese tema y a volver a hacer esas afirmaciones "sin ninguna documentación y sin ninguna cuestión que lo apoye".

La portavoz de Podemos, Verónica Ordóñez, ha tomado entonces la palabra para pedir disculpas a los regionalistas porque su grupo no pensaba que "iba a causar tanto revuelo. No será que cuando el río suena..", ha dicho antes de ser interrumpida por la llamada de atención de la presidenta del Parlamento, Lola Gorostiga. "Espero que no se sientan ofendidos, pedimos disculpas", ha rematado a continuación la diputada.

Durante el debate de las enmiendas a la totalidad del presidente, el presidente del PP de Cantabria, Ignacio Diego, se ha referido también al Plan General de Santander y ha afirmado que el PSOE ha ganado "el pulso" al regionalista Miguel Ángel Revilla, al que ha acusado de incumplir un compromiso con la alcaldesa, Gema Igual

Diego ha aludido a unas afirmaciones realizadas ayer por la vicepresidenta de Cantabria y secretaria general del PSOE, Eva Díaz Tezanos, en las que defendió que su partido ha sido "firme" con los que han pretendido "legislar a la carta" y poner "parches".

Para el dirigente popular, la vicepresidenta "recordó ayer a todos que hay dos gobiernos que libran constantemente batallas internas". "Si a alguien se le había olvidado el esperpento de negociación de estos presupuestos, ayer lo refrescó Díaz Tezanos", ha apostillado.

Ha argumentado que en su reunión institucional con la alcaldesa de Santander, Revilla acordó públicamente dar solución a través de la Ley de Medidas el Plan General de Santander, un plan, ha añadido, "validado en su totalidad por los jueces, a excepción de un error ajeno al ayuntamiento y cometido en la tramitación por el Ministerio de Medio Ambiente".

Según Diego, el PSOE, que fue quien creo el problema, está "empecinado" y ahora impide una solución "decidiendo confrontar públicamente" con el presidente, haciendo que "incumpla un compromiso adquirido con Gema Igual".

"El PSOE ha ganado, al menos de momento, este pulso. Pierden los santanderinos y pierde el señor Revilla, que no cumple su compromiso institucional y público. Así funcionan los actuales gobiernos de Cantabria", ha dicho Diego, quien hace semanas anunció que su grupo presentará una enmienda parcial a la Ley de Acompañamiento para que la propuesta de Santander salga adelante.

Ciudadanos, que, según ha explicado hoy su portavoz, Rubén Gómez, ha pactado con el PRC y el PSOE que cualquier modificación del presupuesto debe ser acordada entre las tres formaciones en virtud del pacto suscrito para sacar adelante el presupuesto, ha reiterado hoy que se opone a esa enmienda.

Gómez ha dicho que la propuesta de Santander supone un "parche" y profundizar en la inseguridad jurídica y ha animado al PP a presentar una propuesta al margen de la ley de acompañamiento.

"Vamos a hacer las cosas bien y a ser coherentes", ha dicho el portavoz.

Durante el pleno, José Ramón Blanco ha protagonizado otra bronca con la presidenta del Parlamento, después de que Gorostiaga le llamara la atención por abrir diálogos con los diputados desde la tribuna y complicar el debate.

El diputado de Podemos se ha quejado de que "siempre, siempre" interrumpe a su grupo y le ha dicho que no se lo va "a tolerar", a lo que Gorostiaga ha contestado que el debate lo dirige ella, porque es la presidenta del Parlamento. EFE