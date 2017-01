Podemos dice que hay un acuerdo con C's para no aceptar enmiendas parciales

(ST1044. Actualiza con la respuesta de Ciudadanos)

Santander, 23 ene (EFE).- Podemos ha denunciado hoy que el debate de los presupuestos de Cantabria para 2017 es un "paripé" porque los grupos que sustentan al Gobierno, PSOE y PRC, han pactado con Ciudadanos (C's) que ninguna de las enmiendas parciales que se presenten sea aceptada.

Durante su turno para defender la enmienda a la totalidad que su grupo ha presentado a la ley de medidas fiscales y administrativas, ha acusado a los tres grupos de "sectarios" y ha dicho que el Parlamento se ha convertido "en un escenario donde se escenifican las políticas acordadas fuera" de la Cámara regional.

"No quieren discutir nada en el Parlamento. Es mejor que el debate se haga en un reservado del Chiqui", les ha reprochado el diputado José Ramón Blanco.

Según Podemos, el portavoz del PRC, Pedro Hernando, les ha asegurado que hay un acuerdo para no aceptar las propuestas que presenten los grupos en el trámite de enmiendas parciales.

Y ha afirmado que también intentó acordar lo mismo con su formación el año pasado, pero Podemos se negó para no dañar a la democracia. "Eso tiene un nombre, sectarismo", ha resumido.

Blanco a defendido que su formación tiene "otro concepto de la democracia" y del Parlamento, algo que cree que demostró el año pasado cuando propuestas de otros grupos salieron adelante, algunas de ellas del PP.

Podemos ha afeado a Ciudadanos que impida que el resto de los grupos presenten enmiendas y luego diga que hay que negociar entre todos los mejores presupuestos.

Ha criticado además que el Gobierno no haya incluido en la ley de acompañamiento ni una de las medidas que durante todo el año ha ido aprobando el Parlamento, como por ejemplo que Sodercan vuelva a la gestión de la Consejería de Industria.

"Están consiguiendo que el legislativo sea un pariré. ¿Para qué estamos pagando los salarios de los diputados, incluido el mío?", se ha preguntado.

Podemos ha dicho también que los presupuestos para 2017 son el resultado de la "lucha partidista entre consejerías" y de "intereses clientelares".

Según el portavoz de Ciudadanos, Rubén Gómez, Blanco no ha interpretado bien el acuerdo porque lo que se ha firmado no es que se vayan a rechazar las enmiendas parciales de la oposición sino que los tres grupos se van a poner de acuerdo sobre las propuestas que se incluyen o no, ha afirmado.

Gómez ha invitado a Podemos a presentar las enmiendas que considere oportunas y serán estudiadas, antes de advertirle de que si son "brindis al sol" no se van a aceptar.

También le ha dicho que la formación morada está "demasiado empeñada" en alejarse del PP, pero las enmiendas parciales que se aprobaron el año pasado fueron las presentadas por el grupo popular mientras que no salió adelante ninguna de la de Ciudadanos.