Audiencia ve indicios para achacar a empleada C. Jardín descuadre de 176.000?

Santander, 26 ene (EFE).- La Audiencia de Cantabria entiende que hay indicios para pensar que la empleada de la sociedad Cementerio Jardín acusada de quedarse con dinero de la entidad pudo apropiarse de 176.000 euros de 2006 a 2011 en vez de 18.000, por lo que abre la puerta a que sea juzgada por delito de estafa de especial gravedad.

La Audiencia asume así la tesis de la acusación particular, y aprecia indicios suficientes como para relacionar con esta empleada no solo el descuadre financiero de la sociedad en 2011, sino también en ejercicios anteriores.

Esa cantidad de 176.000 euros ya se recogía en informes de auditoría y periciales que en su día fueron examinados en el consejo de administración de esta sociedad.

Hace un año el Juzgado de Instrucción dictó el auto en el que acordaba que continuaran las actuaciones contra esta empleada, por si los hechos que se le atribuían pudieran constituir un delito de apropiación indebida.

La acusación particular, que ejerce la sociedad Cementerio Jardín, presentó recurso contra ese auto y la Audiencia lo resolvió dándole la razón, en una resolución de finales de diciembre a la que ha tenido acceso Efe.

La acusación particular quería que se modificaran los hechos que se imputan a esta empleada, por un lado para que se considerara que la cantidad de la que supuestamente se apropió fue de 176.754,60 euros, y no de 18.000 euros, como se recogía en el auto del Juzgado.

Además, la acusación particular también entendía que debía ampliarse el periodo en el que, presuntamente, esta mujer cogió el dinero, de 2006 a 2011, y no solo ese último año.

A consecuencia de todo ello, y en caso de aceptarse esas premisas, cabría calificar los hechos como estafa de especial gravedad.

Tanto la defensa de la mujer investigada como la Fiscalía se oponían a estas demandas de la acusación particular, que sin embargo sí ha aceptado la Audiencia.

La Sala entiende que, tras la actividad probatoria que se ha practicado en la instrucción de la causa, sí que existen suficientes indicios como para afirmar que los hechos pueden ser un delito de estafa de especial gravedad.

La Audiencia cree que hay indicios de que la actuación de la empleada no se circunscribió de forma exclusiva al año 2011, como se reflejaba en el auto del Juzgado que fue recurrido por la acusación particular, sino que se prolongó desde 2006.

El tribunal insiste en que "hay indicios bastantes" para sostener que esta empleada pudo apropiarse de más dinero que el que se indica en el auto del Juzgado, hasta más de 176.000 euros.

La Sala enumera algunos de esos indicios, señalados por la acusación particular, que le lleva a concluir que el periodo en el que la investigada supuestamente se apropió dinero fue más amplio y que la cantidad sustraída podría ser mayor.

Así, subraya que en ese periodo era esta empleada la que ocupaba las funciones de responsable de caja de la sociedad Cementerio Jardín y quien llevaba el control de los ingresos y gastos, sin que haya constancia de que otra persona hubiera participado en ese tiempo en esa gestión.

La Sala agrega que esta mujer era conocedora de que hasta el año 2011 -cuando se jubiló un responsable de la empresa- no se controlaban el arqueo de la caja ni las labores que ella realizaba, por la confianza que tenían en ella sus superiores hasta ese momento.

"Consecuentemente, y de los extremos antedichos, ha de concluirse que era ella quien tenía las posibilidades de disposición del dinero en metálico cobrado a los clientes y quien tenía igualmente la gestión contable de los ingresos y gastos y la responsabilidad derivada de esta función, sin que en la práctica fuera supervisada por sus superiores", se afirma en el auto de la Audiencia.

El tribunal se remite a un informe de auditoría, según el cual entre los ejercicios 2006 y 2011 en la sociedad Cementerio Jardín hubo un "descuadre" de 144.638,44 euros, a los que habría que sumar 32.116,56 euros más "arrastrados de fechas anteriores al año 2006".

La Audiencia también alude a las resoluciones del Tribunal de Cuentas de 2015 que "declaran la responsabilidad contable por alcance" de esta empleada, por un total de 108.442 euros, más 21.671 euros de intereses, por los ejercicios de 2009 y 2010.

La Sala entiende que el que no se haya apreciado un incremento patrimonial de esta mujer "no es obstáculo" para llegar a esas conclusiones. "Cuál fuere el destino que esta señora hubiera podido dar (siempre dicho esto en términos de indicios) no afecta a la efectiva distracción", se añade en el auto.

Pero todo esto lo sostiene la Audiencia "con independencia, como es obvio, del resultado al que pueda llegarse en el acto del juicio oral a la luz de las pruebas que allí se practiquen". Los magistrados insisten en que todo este auto se basa en indicios, "que no pruebas".

Esta resolución de la Audiencia abre la puerta a que las acusaciones puedan calificar los hechos con unos tipos delictivos y unas penas más graves, ya que todavía las acusaciones y las defensas deben presentar sus escritos y se debe dictar el auto de apertura de juicio oral.