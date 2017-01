El MAS amplia sus fondos con 400 libros y catálogos especializados

Santander, 28 ene (EFE).- El Museo de Arte Moderno y Contemporáneo de Santander y Cantabria (MAS) ha ampliado sus fondos bibliográficos con la incorporación de unos 400 libros y catálogos especializados de arte donados por la Fundación Botín.

Entre los volúmenes se incluyen publicaciones editadas por fundaciones, institutos y museos españoles y extranjeros, como el Museo Reina Sofía, la Fundació Joan Miró o el Instituto de Arte Contemporáneo de Boston.

"Con esta aportación se amplía y enriquece la colección bibliográfica del MAS, que sigue creciendo en cantidad y en calidad", ha destacado la concejala de Cultura, Miriam Díaz, que ha agradecido a la Fundación Botín la contribución a la mejora de los fondos del museo.

Entre los ejemplares que se incorporan a los fondos del MAS figuran publicaciones de la Fundació Joan Miró (Barcelona) como "Miró y el objeto" (2015); de la Fundació Antonie Tápies; el catálogo de la exposición "Cabeza brazos piernas cuerpo" (2012); o del Círculo Bellas Artes (Madrid), como el volumen "Comunicación pública. Ciclo de exposiciones valores del diseño" (2008).

Del Museo de Arte Contemporáneo Español de Valladolid, Patio Herreriano, destaca el catálogo sobre la exposición "Galería Buades. 30 años de arte contemporáneo" (2008), una revisión de las últimas décadas del arte español a través de las actividades que realizó esta galería.

Otra de las publicaciones incluidas en la donación es la titulada "Yo cuando veo esto, pienso esto. Relatos geométricos en la obra de Jorge Oteiza" (2014), de la Fundación Museo Jorge Oteiza, que analiza de forma crítica la obra del autor.

Asimismo, figura un catálogo del Museo Nacional Centro de Arte de Reina Sofía sobre artistas extranjeros en las colecciones del museo "Adquisiciones, donaciones y daciones 1991-1994".

Otro trabajo relevante procede de la Fundación Banco Santander, de la exposición "Espíritu y espacio. Colección Sandretto Re Rebaudengo" (2011), que recorre casi 2.000 obras que han trazado la historia del arte contemporáneo desde los años 80 hasta nuestros días.

También destaca entre los fondos donados una publicación de la Courtald Gallery de Londres con dibujos de Francisco de Goya titulado "El álbum de las brujas y viejas mujeres" (The witches and old women álbum, 2015); y un catálogo del ICA (Institute of Contemporary Art/Boston) sobre la obra del artista Daniel Ortega y su pasión por el arte de construir las cosas.

Los fondos incluyen además una publicación de la Fundación Pierre Giandada (Suiza) sobre la exposición 'De Picasso á Barceló. Les artistas espagnoles' (2002).

La biblioteca especializada del MAS, creada en 1990, cuenta en la actualidad con 25.000 volúmenes.