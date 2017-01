Díaz Tezanos emplaza al PP a denunciar en los tribunales el caso Ecomasa

Santander, 28 ene (EFE).- La secretaria general del PSOE, Eva Díaz Tezanos, ha emplazado hoy al PP a "actuar en consecuencia" y, como hizo con el Racing, denunciar en los tribunales el caso Ecomasa, donde se perdieron 18 millones de dinero público.

"Si su interés, como han dicho, es que la justicia investigue la pérdida de dinero público en determinadas actuaciones, yo espero que actúe en consecuencia en el caso Ecomasa, donde se han perdido 18 millones de dinero público y 3 millones de dinero de los trabajadores", ha dicho.

La secretaria general del PSOE y vicepresidenta regional se ha referido al archivo del caso Racing por la Audiencia de Cantabria y a la respuesta política del PP y Podemos en su intervención en el Comité Regional del partido, donde ha presentado un informe de gestión de los 18 primeros meses de coalición con el PRC.

En su opinión, la respuesta del PP de que llevó el caso a los tribunales porque era su obligación descubrir una pérdida millonaria de dinero público es "totalmente hipócrita", porque esta decisión formaba parte de una estrategia política, ya que el del Racing no fue el único caso que llevó a los tribunales.

Después de citar los casos GFP, Cantur, El Soplao y la casa de los gorilas, Díaz Tezanos ha dicho que para apuntalar su acusación, militantes del PP financiaron la presencia de Manos Limpias en el caso.

La vicepresidenta ha opinado que "a la manera torticera que el PP ha tenido de usar los instrumentos de la democracia se ha unido Podemos", al afirmar que el auto no excusa a las personas implicadas porque no hay suficientes pruebas, "cuando si no hay pruebas -ha añadido- no hay caso y no hay conducta delictiva".

"Podemos se atribuye el derecho a decidir que una persona es corrupta aunque no haya denuncia, aunque no haya procedimiento y aunque no haya prueba alguna", ha afirmado y ha acusado a la formación morada de tener "un problema muy serio", porque no entiende que en democracia los únicos que pueden juzgar y condenar son los jueces y no los diputados", en Cantabria y en ningún otro Parlamento.

Díaz Tezanos ha hecho hincapié en que el del Racing es un auto "contundente", que supone un "auténtico varapalo" para la jueza instructora y para el PP, al que ha acusado de haber puesto en marcha en la pasada legislatura "una cacería sin precedentes, convirtiendo al adversario político en un enemigo al que había que aniquilar".

"El PP ha politizado la justicia para después judicializar la política", ha dicho Díaz Tezanos y ha añadido que este partido ha pretendido "condenar penalmente" la acción del Gobierno PRC-PSOE para ocultar su "incalificable gestión" en la pasada legislatura; amedrentar a los adversarios políticos, e instaurar el miedo como estrategia, que es el recurso de los mediocres".

Esa estrategia, ha añadido, se ha saldado con un estrepitoso fracaso porque el PP, ha dicho, ha perdido todos los procesos judiciales y también la mayoría absoluta. "No lo han conseguido porque la justicia no lo ha permitido" y ha desmentido todas las mentiras que ha utilizado para construir un relato falso", ha añadido.

La secretaria general ha defendido que los avances para Cantabria conseguidos por el PSOE en esta legislatura tienen más valor si se tiene en cuenta el momento "extremadamente difícil" que atraviesa el partido.

Según Díaz Tezanos, el PSOE ha respondido con "firmeza e inteligencia" a sus adversarios políticos, que han pretendido sacar rédito de su situación.

Y ha insistido en que el PSOE ha sido "firme" para no aceptar el chantaje que supuso condicionar la aprobación del presupuesto al cese de Salvador Blanco como consejero delegado de Sodercan y para no aceptar "una chapuza" como forma de resolver la anulación del Plan General de Santander.

También ha defendido que el PSOE ha sabido ser inteligente para desbloquear la aprobación del presupuesto, al haber tomado la iniciativa de negociar con Ciudadanos frente al bloqueo derivado de un pacto PR- Podemos con pretensiones "insensatas" de la formación morada.

El camino a seguir, ha dicho, es la firmeza y la inteligencia para dialogar con todos y conseguir acuerdos en asuntos relevantes para la comunidad.