Espinosa de los Monteros acusa Gobierno catalán de desacreditar Marca España

Santander, 30 ene (EFE).- El Alto Comisionado del Gobierno para la Marca España, Carlos Espinosa de los Monteros, ha denunciado hoy el "esfuerzo" del Gobierno de Cataluña por "desacreditar" la marca España y ha lamentado que en el País Vasco exista "cierta resistencia" a la utilización de la palabra España.

Espinosa de los Monteros se ha manifestado así en Santander, donde ha participado en el Foro del Diario Montañés, en el que ha defendido la "buena o muy buena" imagen que se tiene en general de España en el mundo, mientras que ha lamentado que España sea uno de los países "que tiene peor imagen de sí mismo".

"Me cuesta mucho pensar cómo no se puede querer al país al que se pertenece. Lo nuestro es muy raro", ha opinado el Alto Comisionado para la Marca España, un proyecto que considera ya una "realidad" en el que "todo el mundo está llamado a integrarse".

En su intervención, Carlos Espinosa de los Monteros ha subrayado que la imagen de un país "se puede transformar" y ha rechazado que los países estén "condenados" a ocupar un lugar determinado en el mundo, del que no se puedan mover.

Sin embargo, ha precisado que lograr una "buena" imagen de país, lo que tiene consecuencias económicas "positivas", y alcanzar una imagen de marca es algo que se construye "lentamente" y requiere de al menos una generación para que se produzca ese cambio "notable", que ha advertido de que a veces se puede "destruir" desde dentro.

"Todos los días, los españoles estamos construyendo la marca España y algunos días también la estamos destruyendo", ha resumido Espinosa de los Monteros, quien ha llamado a realizar una labor "activa" y a sumar esfuerzos públicos y privados para promocionar y proteger esa imagen.

Ha destacado también que la Marca España ofrece un "paraguas" a las comunidades autónomas para su promoción y ha advertido de que cuando las regiones españolas van "por libre" están haciendo un "mal uso" de los recursos públicos. "España es tremendamente compleja y no se puede resumir en muy pocos cosas", ha argumentado.

Carlos Espinosa de los Monteros ha reivindicado, además, el cambio experimentado por España en los últimos 20 años, con un desarrollo del que los españoles deberían de sentirse "profundamente orgullosos" y ha criticado que esto no sea así.

Por el contrario, ha señalado que los españoles son "hipercríticos" con su país, algo contra lo que considera necesario luchar y que representa, a su juicio, una "asignatura pendiente" que tiene su "origen" en la enseñanza, por lo que espera que su denuncia "tenga reflejo" en un futuro pacto por la educación.

Como ejemplo ha apuntado que en España se dedican la mitad de horas lectivas que en Francia, Inglaterra o Alemania a estudiar la historia o las costumbres del conjunto del país, por lo que ha abogado por enseñar a los jóvenes "no solo lo local, sino también lo colectivo".

"El patriotismo no se practica mucho en España porque no se enseña", ha sentenciado Espinosa de los Monteros, quien ha recalcado también el valor del idioma español en el mundo, aunque ha precisado que su "dinamismo" ya "no depende" de España, "que tiene que ir de la mano" en este asunto de países como México, EEUU o Colombia que tiene más hispanohablantes.

El alto comisionado del Gobierno para la Marca España ha opinado, finalmente, que "existe una percepción de que hay más corrupción de la que realmente hay" por la lentitud de la Justicia que lleva años con algunos casos, aunque ha destacado que se está avanzando en la lucha contra los corruptos.