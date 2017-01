Ganador de beca de Michael Jacobs cree periodismo de calidad es casi un lujo

Santander, 30 ene (EFE).- El periodista cántabro Diego Cobo, que ha ganado la beca Michael Jacobs que conceden la Fundación Gabriel García Márquez para el Nuevo Periodismo Iberoamericano y el Hay Festival, ha opinado que hoy el periodismo de calidad es "casi un lujo".

Diego Cobo (Maliaño, Cantabria) ha ganado esta beca de crónica viajera, que se entrega por tercer año consecutivo, con su trabajo "Huellas negras, el rastro de la esclavitud", unos reportajes sobre cómo se manifiestan las consecuencias que dejó el comercio de esclavos en Gambia, Jamaica y el sur de Estados Unidos.

Con el premio de la beca, este joven periodista seguirá este trabajo en países de Latinoamérica, como Cuba y Colombia.

Cobo no recibe este premio como algo personal, sino como un reconocimiento a "una forma de hacer periodismo más lenta", más reposada, y "sobre todo más silenciosa".

Según indica, él no está "muy metido" en redes sociales, y eso a veces genera dudas acerca de la repercusión del trabajo por la falta de "feedback".

Cree que en su caso se ha premiado que su trabajo cumplía lo que buscaba el Jurado: que el viaje no es un fin, sino un medio. "Yo me voy a un sitio y cuento una historia", ha apostillado.

A su juicio, la Fundación Gabriel García Márquez "está haciendo muchas cosas por el periodismo en español", y desde Cartagena de Indias, en Colombia, es desde donde se está potenciando el periodismo en castellano.

"Desde aquí, desde España, no se ha hecho, por ejemplo. Se nota también que el periodismo en Latinoamérica está muy, muy vivo. Hay unos medios de periodismo que aquí no existen, de periodismo narrativo que aquí no hay", ha comentado Cobo, que colabora con medios latinoamericanos.

Este periodista reivindica que a los jóvenes estudiantes en la Facultad se les diga "la verdad" de la profesión, porque "no es como la pintan". "No es fácil, un medio no te va a enviar a ningún sitio de primeras, es un camino más lento. Yo desde la primera vez que escribí en prácticas hasta que cobré un duro por hacer periodismo pasaron siete u ocho años", ha apuntado.

De su trabajo de investigación sobre la esclavitud, a Cobo le ha impresionado "lo vivas que están las consecuencias", y alude por ejemplo a que en Gambia se achacan a este fenómeno los males del país, o a la "humillación" y el racismo que aún se perciben en Jamaica.

Este periodista recuerda "con bastante pasión" todos los trabajos que ha hecho y que le han emocionado, o que han estado relacionados con temas que le han fascinado.

"He recorrido Alaska porque leí a Jack London, he estado en Nueva Inglaterra, en Massachussets, recorriendo la costa porque me fascina Moby Dick, y he recorrido al Ruta 66 porque me fascinan los años 30, la Gran Depresión, y Steinbeck..., todos los temas en realidad tienen algo", ha considerado.