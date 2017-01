AUGC considera un "parche" el cierre al público de puestos de Guardia Civil

Santander, 31 ene (EFE).- La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) de Cantabria opina que el cierre al público de puestos de la Guardia Civil, que dará comienzo mañana y podría afectar a más de 30 en la región, significa "poner parche sobre parche", y apuesta por revisar el despliegue territoral del cuerpo.

Así lo ha manifestado en rueda de prensa el secretario general de AUGC, Alberto Alegría, quien ha explicado que mañana, martes, empieza a funcionar en Cantabria este sistema, de forma pionera en España, que consiste en el cierre al público de los puestos de la Guardia Civil que no están en poblaciones principales, con el objetivo de reforzar las patrullas de seguridad ciudadana.

Alegría ha considerado que esta medida llega, "como casi siempre", "a medias, tarde y mal" y aunque reconoce que es "correcta", no está de acuerdo con la forma de ponerla en marcha, ya que, a su juicio, con su aplicación "no se conseguirá detraer efectivos" para la seguridad ciudadana porque los oficiales seguirán estando en las oficinas aunque no atiendan al pública.

También ha asegurado que en muchas ocasiones estos puestos ya estaban cerrados por falta de personal, aunque publicamente no se decía.

Según Alegría, más de 30 puestos podrían verse afectados, de los alrededor de 40 que hay la región.

Estos puestos seguirán existiendo como unidad orgánica, y en ellos los suboficiales se encargarán de tareas burocráticas, sin que puedan reforzar las patrullas de la calle o encargarse de las diligencias y "situaciones más serias", ha denunciado.

Por ello, AUGC apuesta por revisar el despligue territorial, que, a su juicio, se trata de una decisión política, y por tomar medidas "reales", como informar a ciudadanos y alcaldes de que la sensación de seguridad que les han trasladado durante años "no era acorde con la realidad" porque los puestos estaban cerrados.

Para Alegría, el despliegue territorial de la Guardia Civil actual "es un desastre", pensado, en su opinión, para el siglo XIX y por ello pide "unidades más grandes" que garanticen la atención ciudadana las 24 horas del día, ya que las actuales, con 5 y 7 efectivos, "no son operativas".

Además, la organización insiste en la falta de personal y pide reforzar el cuerpo con al menos 150 agentes para Cantabria.

El secretario general de AUGC cree que con el sistema que comienza a aplicarse mañana, la Guardia Civil reconoce las reivindicaciones que AUGC lleva defendiendo hace años, aunque ha asegurado que con su puesta en marcha, el trabajo y los recortes "siguen recayendo" en los compañeros de seguridad ciudadana y solo en casos puntuales en los suboficiales.