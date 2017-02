D.Tezanos: Gobierno no va a poner en peligro inversión por falta regulación

Santander, 1 feb (EFE).- La vicepresidenta Eva Díaz Tezanos ha defendido hoy que la reforma de la Ley del Suelo planteada para dar encaje legal a la explotación minera en Reocín es una cuestión de "oportunidad económica", porque el Gobierno "no va a poner en peligro" ninguna inversión económica por falta de regulación.

"Es una oportunidad que la comunidad autónoma no puede perder", ha dicho Díaz Tezanos, después de confirmar que los grupos que apoyan al Gobierno han presentado en el Parlamento una proposición de ley para regular mediante una reforma de la Ley del Suelo en vigor la posibilidad de desarrollar bajo el suelo rústico de Reocín una actividad minera, siempre y cuando se ajuste a la normativa ambiental y sectorial correspondiente.

La vicepresidenta y consejera de Medio Ambiente ha asegurado que la regulación propuesta es "idéntica" a la recogida en el borrador la nueva Ley del Suelo que el Gobierno ya ha sometido a información pública y que llegará "muy pronto" al Parlamento, aunque "aún le queda algún recorrido".

Se trata, ha dicho, de una oportunidad económica, porque puede suponer la creación de riqueza y la generación de cientos de empleos en la comunidad autónoma y en la comarca del Besaya, de acuerdo con el objetivo prioritario que se ha marcado el Gobierno de Cantabria.

Y ha subrayado que el Gobierno "no va a poner en peligro" ninguna inversión económica por no disponer la comunidad autónoma de una regulación específica, ya que esta posibilidad no se recoge en la Ley del Suelo en vigor.

Una vez que esta proposición se apruebe, en febrero o marzo "si todo va bien", dependiendo, según Díaz Tezanos, de los grupos y de la prioridad que se le quiera dar, se podrán presentar los distintos proyectos para desarrollar en el subsuelo de suelo rústico de Reocín, de acuerdo con la Ley estatal de minas.