UGT cree que se agudiza el empleo escaso y precario, más si se es mujer

Santander, 2 feb (EFE).- El secretario de Empleo de UGT en Cantabria, Julio Ibáñez, ha considerado hoy que el aumento del paro en enero "agudiza la tendencia del empleo escaso y precario del mercado laboral, sobre todo en las mujeres, cuyo desempleo crece el doble que el de los hombres en el último año".

"Volvemos a liderar el incremento mensual del desempleo en España, después de una campaña navideña y de rebajas en el comercio que no ha dado los resultados esperados, entre otros motivos, porque la salida de la crisis económica no llega a la mayoría de los ciudadanos y el consumo no consigue impulsar el sector servicios ni la economía", ha añadido Ibáñez en un comunicado.

El Ministerio de Empleo ha dado a conocer hoy los primeros datos del paro de 2017, que sitúan a Cantabria como la autonomía en la que más creció el desempleo en enero respecto al mes anterior, un 3,95 por ciento, mientras que en el conjunto del país la subida fue del 1,55 %.

El responsable regional de Empleo de UGT ha insistido en que el aumento del paro "vuelve a vincularse al sector servicios y a las mujeres, aunque el incremento ha sido generalizado en los demás sectores y también en los hombres".

"Aunque el paro siempre aumenta en Cantabria en estas fechas (sólo descendió en enero de 1999), el incremento registrado el mes pasado es el mayor de los últimos cinco años y no es una buena noticia", afirma Ibáñez, quien recuerda que "más de un 91 % de los contratos de trabajo contabilizados el mes pasado fueron temporales".

Y reitera que "no hay que olvidar que, al margen del significativo aumento del paro el pasado mes de enero, más de la mitad de los desempleados de la región sigue sin percibir prestación de desempleo y que nuestra tasa de cobertura por desempleo sigue siendo de las más bajas del país, un 53,5 %, a más de tres puntos de la media nacional (56,62 %)".