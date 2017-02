Barrio cree que quitarle retribución es una "venganza personal" de Mantilla

Santander, 3 feb (EFE).- El alcalde de Reinosa, José Miguel Barrio (PRC), considera la propuesta del PP, que aprobó el pleno, de quitarle su retribución económica una "venganza personal" de la portavoz popular y exregidora, Reyes Mantilla, además de señalar que también es "un agravio dirigido" a los reinosanos.

"Es la misma ofensa que la señora Mantilla ha cometido interponiéndome querellas y demandas a sabiendas de que no tenían ningún fundamento y que los jueces han desestimado. Pero claro, querellarse con el dinero que no es de uno, sale gratis", ha afirmado el alcalde.

Barrio hace estas afirmaciones en un comunicado a raíz de la moción, presentada ayer por el PP ante el pleno y que salió adelante con el votos de los populares, del PSOE y del Reinosa en Común (REC), para quitarle su retribución económica por su dedicación exclusiva como alcalde, por la que ha recordado que percibe 44.314 euros brutos al año desde 2011.

Y señala que esa retribución fue fijada así hace seis años "en solidaridad con los empleados públicos", porque recuerda que cuando volvió a la Alcaldía en 2009 percibía un sueldo de 46.647 euros que había fijado Reyes Mantilla cuando fue regidora, porque señala que en su etapa anterior como alcalde (2003) su retribución fue de 41.796,98 euros, la misma que su antecesor, el socialista Daniel Mediavilla.

Barrio, que inicia su comunicado trasladando su "orgullo" por ser alcalde de Reinosa y asegurando que eso "está por encima del cobro de cualquier retribución", ha señalado que en su programa electoral no incluyó "nada relativo" a su jubilación.

Ha indicado que por jubilarse le corresponderían 36.000 euros brutos al año y ha indicado que con esa cantidad más las dietas que corresponden al Ayuntamiento, la cantidad que iba a percibir superaría su actual retribución como alcalde, por lo que "nada de intereses personales", ha apostillado.

Y ha señalado que cuando volvió a repetir en el cargo en 2015 consultó a los técnicos municipales sobre si percibir la retribución como alcalde o su jubilación y se le dijo que estar "dado de alta en la Seguridad Social es la forma más adecuada de percibir una retribución por el desempeño de las responsabilidades propias de la Alcaldía", además de que recuerda que su sueldo fue aprobado por el PP en ese momento.

También añade que la portavoz popular indicó que "por coherencia el alcalde de Reinosa debería tener un sueldo".

Barrio asegura que un Ayuntamiento "no es el patio de un colegio", considera que no se puede estar "al albur de los caprichos del chuleta o la chuleta de turno y, tampoco, del perdona vidas". "Por tanto, nada de avisos a navegantes", ha advertido.

Y ha recordado que en los doce años que ha estado al frente del Ayuntamiento de Reinosa, cada vez más ciudadanos le han ido dando su apoyo en los distintos comicios electores, "hasta casi rozar la mayoría absoluta en la presente legislatura".

Además, ha dicho que "habrá aspectos o cuestiones que puede ser susceptibles de mejora" en su gestión, pero que el Ayuntamiento tiene las cuentas saneadas, se han llevado a cabo "numerosas" obras y no se han mermado los servicios a los reinosanos.

José Miguel Barrio ha rechazado las "mentiras" que le achaca el PP, ha afirmado que todo en su gestión es "muy transparente" y ha opinado que él no necesita "recurrir a argucias extrañas" para contar con el apoyo de los reinosanos.

"Yo lo tengo. Afortunadamente me han respaldado en las urnas. No como a otros, quienes han visto cómo el respaldo de los reinosanos se ha ido esfumando elección tras elección. Los reinosanos no necesitamos salvapatrias y menos si no viven en nuestra ciudad", ha concluido.