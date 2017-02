Viadero: "Todos los partidos que jugamos son especiales"

Santander, 3 feb (EFE).- El entrenador del Racing de Santander, Ángel Viadero, ha restado importancia al hecho de jugar ante su ex equipo, el Burgos, y ha indicado que todos los partidos que juegan "son especiales" y serán "tres puntos muy importantes".

Viadero, que ha ofrecido la rueda de prensa previa al encuentro, ha señalado que, a su juicio, en Burgos su cuerpo técnico hizo "un trabajo muy honesto" y consiguieron terminar quintos, "la mejor clasificación del equipo en los últimos 10 años".

El entrenador del Racing considera que si la afición del Burgos no le recibe bien "es una parte de la profesión que hay que asumir, forma parte del fútbol", pero cree que "el centro de atención será el campo y lo importante es que se vea un buen espectáculo".

En lo meramente deportivo Viadero ha manifestado que el Burgos "ha ido a más", a pesar de empezar mal el campeonato, y las victorias en los últimos partidos le han permitido "coger aire" y tener más margen de error, "que le permite jugar con más tranquilidad".

El técnico racinguista prevé un partido "complicado" y "equilibrado" ante un equipo complejo que "se repliega bien, junta bien las líneas, deja pocos huecos y delante es dinámico".

En cuanto a su equipo, Viadero ha resaltado que en la segunda vuelta va a ser "fundamental" la adaptación de todos los futbolistas nuevos, y lo más importante, en su opinión, es que tarden poco en conocer a sus compañeros.

"Tenemos una plantilla extraordinaria, con muchos recursos y una ficha libre. Hemos rematado una plantilla que es mucho mejor que la que empezó incluso a pesar de las lesiones. Es corta, con solo 14 profesionales, pero con buena edad para tener cierta continuidad, y chavales que van jugando minutos", ha explicado.

Finalmente ha vuelto a reiterar que el equipo no es ajeno al apoyo de la gente y ha asegurado que "no hay ninguna semana que no hablen de la afición" y la "responsabilidad" que tienen de entregarse al máximo por ellos.