Acusado de abusar de una niña de 5 años admite hechos y dos años de cárcel

Santander, 6 feb (EFE).- Un acusado de abusar sexualmente de una niña de cinco años ha reconocido hoy los hechos y ha aceptado una pena de dos años de prisión que quedará suspendida, de modo que no entrará en la cárcel a condición de que no vuelva a delinquir en tres años.

El hombre ha admitido los hechos recogidos en el escrito de calificación provisional de la Fiscalía ante la sección tercera de la Audiencia, y ha aceptado una pena de dos años de cárcel como autor de un delito de abusos sexuales.

Además, la Audiencia le impone la prohibición de acercarse a la niña o comunicarse con ella durante siete años, libertad vigilada durante cinco años, y la inhabilitación para ejercer cualquier actividad relacionada con menores de edad.

Pero la pena de prisión quedará en suspenso, de modo que el hombre, que no tenía antecedentes, no entrará en la cárcel mientras no cometa otros delitos en tres años.

Una vez que el acusado ha reconocido los hechos, la Audiencia dictará una sentencia ajustada al escrito de la Fiscalía y a los términos que se han acordado hoy entre las partes.

Esa sentencia será firme, porque ni la abogada del acusado ni la Fiscalía van a recurrir.

Según los hechos que ha admitido el acusado, éste llevó a la niña a una zona apartada con la excusa de enseñarle unas jaulas de unos conejos en un camino cercano.

Una vez allí, le pidió que le besara el pene, algo que ella hizo "por desconocer el significado" de esa conducta debido a su corta edad.

La menor no ha sufrido secuelas psicológicas, debido a esa falta de comprensión.

La abuela y el padre de la menor denunciaron ante la Guardia Civil los hechos el mismo día que ocurrieron, el 20 de septiembre de 2013.