Comienza nuevo ciclo de charlas divulgativas "Hablemos de salud"

Santander, 6 feb (EFE).- El programa 'Hablemos de salud' del Ayuntamiento de Santander inicia este martes, 7 de febrero, un nuevo ciclo de charlas divulgativas para acercar a los ciudadanos información, consejos y recomendaciones para llevar una vida más saludable.

La depresión, el envejecimiento y los cambios sensoriales que a veces lleva asociado, el riesgo cardiovascular o las enfermedades raras son algunas de las cuestiones que se tratarán a lo largo del ciclo, que aborda cómo abordar algunas dolencias o cómo mejorar la calidad de vida cuando se convive con alguna enfermedad.

Además, en esta nueva edición, que se prolongará hasta el 4 de abril, las asociaciones de pacientes cobrarán mayor protagonismo, con jornadas específicas para que compartan sus experiencias con el público.

La conferencia con la que se abrirá el ciclo versará sobre los cuidados paliativos en pacientes con cáncer avanzado, con motivo de la conmemoración del Día Mundial del Cáncer, que se celebra el 4 de febrero.

Aunque 'Hablemos de salud' se orienta generalmente a la prevención primaria y la promoción de estilos de vida saludables, en esta ocasión se quiere incidir en el abordaje integral de un problema de salud tan importante como el cáncer y ofrecer el punto de vista de los profesionales, no sólo sobre el diagnóstico precoz y el tratamiento, sino también sobre las distintas fases de la enfermedad.

La charla, que se impartirá este martes día 7, a las 19.00 horas en el CASYC, correrá a cargo de la doctora Rosa Díez Cagigal, de la Unidad de Cuidados Paliativos del Hospital de Laredo, con más de quince años de experiencia en este área.

En su intervención, informará sobre la importancia de iniciar los cuidados paliativos de manera temprana, evitando así un sufrimiento innecesario y mejorando la calidad de vida, tanto del paciente, como de su entorno familiar.

Tras la conferencia de la doctora Díez Cagigal, la siguiente charla será la que impartirá el 14 de febrero Dolores Andreu, médico especialista en Endocrinología y Nutrición del Hospital Sierrallana, que hablará sobre la patología tiroidea.

Entre las charlas programadas para dar más presencia a los pacientes se incluye la programada para el 28 de febrero, coincidiendo con la celebración del Día Mundial de las Enfermedades Raras.

Ese día, la presidenta de Cocemfe Cantabria, Mar Arruti, ofrecerá la conferencia 'El papel de las asociaciones de pacientes con enfermedades raras. Trasparencia'.

Asimismo, el 21 de marzo, Día Mundial del Síndrome de Down, habrá una jornada titulada 'El Síndrome de Down visto desde los ojos de sus protagonistas' en la que intervendrán el catedrático de Farmacología de la Universidad de Cantabria Jesús Flórez y miembros de la Asociación Síndrome de Down Cantabria.

'Hablemos de Salud' también incluirá en esta edición charlas sobre riesgo cardiovascular y problemas sensoriales asociados al envejecimiento, contando con médicos especialistas de diversos servicios hospitalarios de Valdecilla, como el doctor Carmelo Morales, jefe de servicio de Otorrinolaringología, o la doctora Sonia López Medina, de rehabilitación, entre otros.

El ciclo concluirá el 4 de abril con una sesión dedicada al Día Mundial de la Salud, que se celebra el 7 de abril, en la que la doctora Ana de Santiago Díaz, jefe de servicio de Psiquiatría del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, hablará de la depresión.

Todas las charlas se impartirán los martes, a las 19.00 horas, en el Centro de Acción Social y Cultural (CASYC) de la Fundación Bancaria Caja Cantabria.