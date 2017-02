Igual asegura que no se usará la tubería hasta que no esté arreglada

Santander, 6 feb (EFE).- La alcaldesa de Santander, Gema Igual, ha asegurado hoy que no se utilizará la tubería de agua que da servicio a la capital cántabra y que este fin de semana ha sufrido una rotura a la altura de la urbanización San Roque, en Muriedas, hasta que no esté reparada.

"Hasta que no se arregle y no se refuerce no se va a utilizar. Y si hay que utilizarla se avisaría a los vecinos", ha recalcado Igual a preguntas de los periodistas, después de que la alcaldesa de Camargo, Esther Bolado, pidiese garantizar la seguridad de los vecinos y de las viviendas de esa urbanización.

En el inicio de las obras del Metro TUS, la alcaldesa de Santander ha subrayado que ya se está reparando la tubería, que es anterior a la construcción de esas viviendas, ha recordado, al tiempo que ha reiterado que su desvío forma parte del Plan de Abastecimiento del Gobierno de Cantabria.

Igual ha añadido, en este sentido, que hoy ha enviado una carta a la vicepresidenta regional y consejera de Medio Ambiente, Eva Díaz Tezanos, insistiendo en la importancia que tiene esta obra para el Ayuntamiento de Santander "que tiene que hacer" el Gobierno de Cantabria.

"Nos hubiese gustado que no se hubiesen hecho unos chalés encima de una tubería y nos hubiese gustado también, como ya hemos dicho de palabra y por escrito, que el Gobierno de Cantabria ejecute esa obra que ya tiene proyectada", ha resumido la alcaldesa de Santander.