PP ve "gravísimo" que no se haya suscrito el anunciado seguro para pescadores

Santander, 8 feb (EFE).- El diputado popular Íñigo Fernández ha afirmado que es un hecho "gravísimo" y una "enorme irresponsabilidad" que el Gobierno de Cantabria, pese a haberlo anunciado, no haya suscrito el seguro colectivo de pescadores, mariscadores y rederas.

Fernández, en conferencia de prensa, ha criticado a la Consejería de Medio Rural, Pesca y Alimentación por haber anunciado el pasado mes de septiembre que se había "recuperado" este seguro que se había establecido en 2004 y suspendido en 2012, cuando "en realidad no se ha suscrito".

Para el diputado popular, lo importante no es que haya o no seguro, sino que se haga un anuncio que induce a error, porque "los profesionales del sector estaban convencidos de que el seguro se había recuperado".

Fernández ha precisado que el seguro colectivo del sector daría cobertura añadida a unos 900 tripulantes de barcos de pesca, 120 mariscadores y 40 rederas.

Según ha explicado Fernández, "a raíz de un accidente ocurrido en la mar", en el que el pasado 25 de enero falleció el patrón 'Nuestro Padre Tonino', pesquero con base en Laredo, "se ha sabido que el seguro no estaba suscrito".

Por ello, el grupo popular ha registrado una iniciativa para pedir la comparecencia parlamentaria de la directora general de Pesca y Alimentación, María López, para que aporte "explicaciones muy poderosas" de por qué no se ha tramitado el seguro colectivo para pescadores, mariscadores y rederas.

Además de recordar que en los presupuestos de Cantabria de 2016 "ya se disponía" de una partida para este seguro, cuyo importe era de 55.000 euros, Fernández ha insistido en que el PP no cuestiona si se debe o no suscribir el seguro, sino la "irresponsabilidad" que supone anunciarlo y no firmarlo.

Para Íñigo Fernández este es el proceder habitual de un Gobierno de Cantabria que "vive de las fotos" y la "marca de la casa" de una Consejería que viene demostrando que "no le preocupa la gestión" y que "pone el carro antes de los bueyes" lo que, en este caso, es una "enorme irresponsabilidad".

Íñigo Fernández ha señalado que la directora general de Pesca y Alimentación debe comparecer "con carácter muy urgente, porque las explicaciones no pueden esperar" y ha añadido que si éstas no son "muy poderosas" el PP pedirá su dimisión.