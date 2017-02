Oria afirma que se está buscando fórmula para garantizar seguro de pescadores

Santander, 8 feb (EFE).- El consejero de Medio Rural, Pesca y Alimentación, Jesús Oria, ha señalado que el Ejecutivo regional actualmente está buscando la "fórmula administrativa más favorable" para poder garantizar que el seguro colectivo de pescadores, mariscadores y rederas "pueda ser efectivo".

Y ha añadido que durante el trámite administrativo para suscribir este seguro "han surgido dificultades que no han permitido hasta el momento la formalización del contrato".

Oria ha respondido así a las críticas del diputado popular Íñigo Fernández, que pedido la comparecencia en sede parlamentaria de la directora general de Pesca y Alimentación, María López, por no haber suscrito el seguro pese a que el Ejecutivo anunció en septiembre de 2016 que ya "se había recuperado".

Fernández, también ha apuntado que no valora si se debe o no suscribir, sino la "enorme irresponsabilidad" que, a su juicio, supone anunciar que se ha recuperado cuando no es así.

Según el consejero, la Dirección General de Pesca inició, a mediados del año pasado, los trabajos para "restituir el seguro que el PP suprimió" en 2012, después de que fuera contratado en 2004, por primera vez.

Además, Oria lamenta la incoherencia del PP, porque "hace escasamente un mes" el portavoz del PP en la Comisión de Economía, Hacienda y Empleo del Parlamento, Luis Carlos Albalá, consideró este seguro colectivo como discriminatorio con los trabajadores de otros sectores".

Oria ha reiterado que, siendo él consejero, se instituyó por primera vez el seguro que garantizaba la cobertura de toda la flota pesquera de Cantabria; y que el PP lo suprimió en 2012, "dejando desprotegidos a los trabajadores del mar, precisamente aquellos quienes, por la penosidad de su labor, más cobertura necesitan".

Por otra parte, en contra de lo afirmado por Íñigo Fernández, el consejero ha destacado que las Cofradías son "plenamente conocedoras" de los esfuerzos que la Consejería está realizando para recuperar el seguro colectivo.

Oria también destaca que Íñigo Fernández "miente cuando afirma que no se están realizando los trámites necesarios para su contratación".

Y considera que prueba de que "el Gobierno no vive, ni de las fotos ni de los anuncios", es que, precisamente es la Dirección General de Pesca la que tiene el mayor incremento en la consignación presupuestaria para este 2017, el 35,92 %, gestionando un total de 12.759.017 euros (el 15,46 % del presupuesto de la Consejería).

Asimismo, Oria apunta que el equipo de la Consejería está trabajando para "enmendar el continuo descenso" de sus partidas, que llegaron a sufrir una caída de más del 35 % durante el mandato del Partido Popular.