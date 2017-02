Gonzalo de Castro: "Todos tenemos un precio, aunque no lo reconozcamos"

Torrelavega, 12 feb (EFE).- Iba para abogado pero el teatro se cruzó en su camino, y de ello han nacido personajes tan populares como Gonzalo de "7 vidas", el doctor Mateo, y ahora un Carlos Varela que en "Idiota" reflexiona sobre la condición humana en un 'thriller' que comienza siendo comedia y termina como una tragedia.

Gonzalo de Castro, que este fin de semana actuó en Torrelavega, cambia en "Idiota" su bis cómica más conocida y popular por un texto actual y profundo de Jordi Casanovas que, a su juicio, "está muy pegado al momento" que vive la sociedad, en el que, asegura, "todos tenemos un precio, aunque nos neguemos a reconocerlo".

Centrado en su papel de 'idiota', se confiesa "feliz y encantando" interpretando a este personaje muy actual, inquietante, hilarante, y a veces un poco atormentado en la obra por su compañera de reparto Elisabet Gelabert, con quien seguirá codo con codo este año recorriendo los escenarios de España.

Este papel y sus anteriores interpretaciones le han valido el apelativo de ser uno de los actores más camaleónicos del actual panorama español, una definición que no rechaza porque cree que la vida es eso, "una mezcla de comedia y drama", un terreno en el cual le gusta investigar para crear personajes como Carlos Varela.

Afirma que quiere seguir disfrutando de este tipo de personajes que aporten cosas a su vida, unos papeles que ahora encuentra en el teatro porque, según dice, proyectos de televisión o de cine hay en cartera "pero levantar una producción es muy complicado y hay veces que las cosas se retrasan más de lo esperado".

"La adrenalina del escenario siempre me atrae", subraya a Efe. Por eso admite que nunca se ha arrepentido de haber cambiado el Derecho por las tablas y que es feliz con su trabajo. "Lo que todavía tengo que aprender es a pasar las rachas de poco trabajo. Me siento vacío si no tengo una hora a la que tengo que llegar al teatro o a un plató", añade.

Aunque más conocido por personajes televisivos o de cine en comedia, De Castro ha interpretado grandes personajes dramáticos y el 'idiota' Carlos Varela es uno de ellos, al igual que su reciente paso por el cine en "Las furias", de Miguel del Arco, en parte rodada en Cantabria, y donde vuelve a superar los estereotipos.

Esta cinta, que inauguró la última edición de la Semana Internacional de Cine de Valladolid, se adentra en la tragedia de una familia en una historia llena de pasiones, amores y recelos en torno al tiempo y a la manera de abordar el presente.

Junto a Gonzalo de Castro, "Las furias" reunió un reparto poderoso en el que figuran José Sacristán, Carmen Machi, Bárbara Lennie, Emma Suárez, Alberto San Juan, Pere Arquillué, Mercedes Sampietro, Elisabet Gelabert y Macarena Sanz.

"Fue un rodaje apasionante. Estuvimos un mes por Cantabria viviendo todos los actores en una casa rural. Y si ya antes éramos amigos y compañeros, esta convivencia fue maravillosa. Además aportó mucho a la historia que quería contar Miguel de esa familia desestructurada".