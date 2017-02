Juzgados de Santander comienzan a recibir demandas por gastos hipotecarios

Santander, 12 feb (EFE).- Los Juzgados de Primera Instancia de Santander empiezan a recibir demandas para reclamar los gastos de formalización de la hipoteca, y se han registrado ya alrededor de una decena, según han informado a Efe fuentes judiciales.

Despachos de abogados de Santander han recibido numerosas consultas de gente que quiere informarse tras hacerse públicas sentencias del Tribunal Supremo, varias de primera instancia y también de audiencias provinciales, que consideran que los bancos deben hacerse cargo, al menos en parte, de los costes de formalizar un préstamo hipotecario.

"Por el despacho se han pasado preguntando y con interés de ir hasta el final cerca de un centenar de personas", ha señalado a Efe el abogado Juanma Brun, que añade que, tras salir en la prensa las informaciones sobre este tema, recibió "un montón de llamadas".

Este abogado, que ha llevado muchas reclamaciones a entidades bancarias, recomienda intentar en estos casos de gastos hipotecarios llegar a acuerdos extrajudiciales antes de presentar una demanda, pero avisa de que la mayoría de los bancos no contestan y "hacen como que no va con ellos". "Yo he interpuesto ya como 40 ó 50 reclamaciones", ha agregado.

Verónica Pérez, del despacho de Luis Collado, comenta que algunos bancos llaman para tener una reunión. "Yo en una reunión que he tenido con una entidad bancaria me han dicho que su política va a ser no devolver hasta que no obligue el Supremo. Y tú tienes que informar al cliente de eso: vale sí te lo devolverán, pero para eso tienes que meter un pleito", advierte.

Esta abogada cree que muchos compañeros están "un poco reticentes" todavía a dar el paso de presentar la demanda porque se mantienen "a la expectativa" hasta que los juzgados cántabros comiencen a pronunciarse en casos de este tipo.

Porque, según ha puntualizado, la sentencia del Supremo "es sobre un caso muy concreto". También subraya que el problema en las demandas por gastos hipotecarios es que "aunque la gente pueda pensar que es mucho, cuando te pones a desglosarlo" la cantidad baja.

"A mí me ha pasado aquí, con varios clientes que han venido al despacho, te paras a desglosarlo y sí es una cantidad digna de reclamación en muchos casos, pero en otros no te creas que es para tanto, y hay que mirarlo", señala a Efe.

En su opinión, cada cual debe tener claro si le merece la pena embarcarse en un proceso para el montante que va a reclamar. "Tienes que ver que te compense. Porque igual hay gastos inherentes a la compraventa que no se pueden reclamar", recalca.

Brun advierte también de que prácticamente la mitad del gasto de la hipoteca proviene del impuesto de actos jurídicos documentados, una partida "más polémica de devolución", porque aunque el Supremo lo incluye en los gastos que habría que devolver, hay juzgados que no comparten esa visión. "Estamos hablando de gastos entre 1.000 y 2.500 euros en una hipoteca media", ha señalado.

Según precisa, en las gestiones que ha llevado a cabo hasta ahora ha visto que alguna entidad concreta sí deja abierta la posibilidad para estudiar un hipotético pago parcial de los gastos hipotecarios.

E insiste en que "hay mucho interés porque casi todo el mundo tiene hipoteca".

En su caso, tiene previsto presentar la próxima semana una docena de demandas, que en algunos casos piden solo los gastos hipotecarios y en otros suman esa reclamación a otras relacionadas con cláusulas abusivas, como las suelo u otras de intereses de demora que en algunos casos "llegan hasta un 28 %".