Oficina Hipotecaria del Gobierno tiene coste de 200.000 ? en su primer año

Santander, 12 feb (EFE).- La Oficina de Intermediación Hipotecaria y Emergencia Habitacional del Gobierno autonómico ha tenido un coste de 200.210,36 euros, IVA incluido, desde que se puso en marcha, a principios de 2016.

Según se detalla en una respuesta parlamentaria consultada por Efe, de esos más de 200.200 euros de coste, 166.576,23 corresponden a gastos de personal (sueldos y seguros sociales) de tres titulados superiores, un titulado medio y dos administrativos.

La inversión para acondicionar la oficina y los gastos de alquiler, IBI y oficina han supuesto 16.299,13 euros.

Los costes de las campañas institucionales y de publicidad y comunicación, y el mantenimiento de la web, han ascendido 17.153,50 euros. Y en mediación profesional el gasto ha sido de 181,50 euros.

Según el balance que hizo público el Gobierno hace unos días, cuando se cumplió un año de su puesta en marcha, desde su creación la Oficina de Intermediación Hipotecaria ha atendido a 339 familias de Cantabria, y ha abierto 189 expedientes, de los que ya se han resuelto 39 casos y están pendientes de resolución otros 73.

Diecinueve de las soluciones encontradas desde este servicio público, gratuito y extrajudicial, habilitado por el Gobierno, han consistido en nuevos alquileres de emergencia habitacional.

En siete casos se ha conseguido reestructurar la deuda y en otros seis casos la Oficina ha intermediado para que la entidad bancaria ofrezca la misma vivienda en alquiler a sus usuarios.

Del mismo modo, otros cinco casos se han solucionado con la suspensión del lanzamiento con el alquiler en la misma vivienda y, por último, en dos ocasiones el Gobierno de Cantabria ha intermediado para la dación en pago de sus viviendas.

En el año que ha estado prestando servicio en las dependencias de Juan de Herrera se han desestimado 77 casos, bien porque no han requerido posterior intermediación o porque se trata de situaciones en que las personas afectadas no han vuelto a la oficina.

Los servicios de la Oficina Intermediación Hipotecaria van destinados a personas que carezcan de recursos suficientes para hacer frente al pago de sus deudas y hayan sido lanzadas de su vivienda o que se encuentran en riesgo inminente de serlo, en virtud de una orden judicial o venta extrajudicial.

La Oficina también está dirigida a aquellos que habiten en infraviviendas o en inmuebles no destinados a vivienda o que carezcan de cédula de habitabilidad y no reúnan las condiciones mínimas para su obtención, y a quienes hayan perdido su casa por circunstancias anormales sobrevenidas e involuntarias, como incendios no intencionados, declaración de ruina inminente o fenómenos naturales o meteorológicos adversos.

Para ser destinatario de los servicios de esta oficina, la persona afectada debe tener el domicilio fiscal en Cantabria y carecer de otra vivienda en propiedad o con derecho de uso.