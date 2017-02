Oficina de vivienda ha atenido a 4.683 personas en busca de ayuda de alquiler

Santander, 13 feb (EFE).- La Oficina de Vivienda, que este año se ha abierto en la Biblioteca Central, ha atendido, desde que el Gobierno de Cantabria abrió sus puertas el pasado 16 de enero, a un total de 6.663 personas en busca de ayudas de alquiler.

El consejero de Obras Públicas y Vivienda, José María Mazón, ha visitado hoy esta oficina, tres días antes de que se cierre al público y a cuatro de que concluya el plazo para la presentación de de las solicitudes de ayudas de alquiler.

Mazón, en declaraciones a los periodistas, ha valorado como "muy positiva" la elección de la Biblioteca Central para acoger este año, de forma provisional, la oficina de vivienda y también la implantación del sistema de cita previa.

Así, ha destacado que hasta el momento se han concertado, mediante cita previa, un total de 6.319 citas, de las cuales han acudido 4.663 personas, un 73,79 por ciento, mientras que 1.656 no asistieron a la cita.

La presencia de interesados ha sido mayor las tres primeras semanas, con un descenso significativo la semana pasada. No obstante, se espera un cierto repunte a lo largo de la semana actual.

De esta manera, la primera semana asistieron 1.449 personas (31%); la segunda 1.196 (26%); la tercera 1.176 (25%); y, finalmente, la cuarta 842 (18%).

El consejero también ha explicado que con el traslado de la oficina de vivienda a la Biblioteca Central, medida provisional hasta que se ubique en un lugar fijo junto a la sede de la Consejería, se ha conseguido reducir el tiempo medio de espera a unos cinco minutos, muy por debajo de la media hora que se alcanzó el año pasado en las semanas de mayor afluencia.

Este año el proyecto de presupuestos tiene previstos para las ayudas de alquiler 4,6 millones de euros y la partida tiene la consideración, al igual que el año pasado, de crédito ampliable, según ha recordado Mazón.

Además, el consejero ha precisado que las ayudas cubren hasta el 40 por ciento del precio del alquiler, con un máximo que depende de los ingresos de los solicitantes.

Y, a preguntas de los periodistas, ha explicado que el pasado año hubo un "problema de retraso en algunos en los pagos de las ayudas, por causas no atribuibles al Gobierno porque "la consejería lo tramitaba todo en plazo", pero en Hacienda "por algún problema han ido retrasando los pagos".

Mazón ha añadido que ahora "lo normal es pagar en dos meses", porque el beneficiario de la ayuda debe aportar el recibo y la Administración comprobarlo.

Preguntado también por los desahucios, Mazón ha explicado que la discrepancia con Podemos en cuanto al número de alzamientos, que la formación morada sitúa en torno al medio millar, radica en que en las estadísticas judiciales no se diferencian los tipos de inmuebles (pisos, fincas rústicas, locales comerciales, etc) y se incluyen impagos que no conllevan desahucios.