Presidente de la Sociedad Nuclear pide un pacto de Estado que dé estabilidad

Santander, 13 feb (EFE).- El presidente de la Sociedad Nuclear Española, José Ramón Torralbo, ha apostado hoy en Santander por una política energética "a largo plazo", con un "gran pacto de Estado", porque, ha subrayado, esta industria necesita "estabilidad".

"No podemos estar cada cuatro años viendo si seguimos o si no seguimos, porque ni investigamos, ni formamos a las nuevas generaciones, ni invertimos en las empresas. Tenemos que tener las ideas claras y si no, nos dedicamos a otra cosa", ha sentenciado.

El también presidente de Nuclenor, propietaria de la central nuclear de Garoña (Burgos), se ha pronunciado así en un encuentro del Clúster de la Industria Nuclear de Cantabria, donde ha opinado que la normativa "no debería de impedir" que las centrales nucleares operen más allá de su vida de diseño si "están en condiciones".

Torralbo ha reclamado un modelo energético que permita disponer de electricidad "abundante, fiable, competitiva y sostenible medioambientalmente" y ha destacado la "importante" aportación de la energía nuclear a ese objetivo.

Considera, por ello, que esta energía "debe seguir" en el mix energético español con su participación actual de la primera fuente de generación en los últimos seis años, ahorrando la emisión anual de "más de 40 millones de toneladas de CO2" a la atmósfera.

Ha destacado, además, que el parque de centrales nucleares español se encuentra a la mitad de su vida útil con una "muy buena condición técnica" y preparado para operaciones "a largo plazo" y para superar su periodo previsto en el diseño, aunque ha precisado que cada caso dependerá de factores como las inversiones realizadas.

En cuanto al futuro del sector nuclear español, que da empleo a 30.000 personas y tiene un impacto de unos 2.700 millones de euros en la economía nacional, Torralbo ha dicho que pasa por continuar incrementando los márgenes de seguridad.

Ha apostado también por continuar reduciendo la producción de residuos, por avanzar en nuevas soluciones de futuro y en la I+D+i, y por reforzar la tarea de información y participación de la sociedad.