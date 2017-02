La quinta edición del festival "Me gustan cortos", este viernes en Casyc UP

Santander, 13 feb (EFE).- La quinta edición del festival "Me gustan cortos" en vivo se celebra este viernes en el Casyc UP de Santander, con la proyección de seis cortometrajes internacionales.

Se proyectarán los cortos "Five minutes Mr. Welles" de Vincent D'Onofrio (USA); "Cenizo", de Jon Mikel Caballero (España); "Jagon", de Murat Eyüp Gönültas (Alemania); "The gunfighter", de Erick Kissack (USA), "Embers and dust", de Patrick Biesemans (USA), y "Snake bite", de Tim Hyten (USA).

Según los organizadores, se trata de una muestra de cortometrajes de gran calidad, avalados por múltiples premios y selecciones, que se mueven en los géneros de la ciencia ficción y el thriller, poco comunes en las proyecciones de Cantabria.

El festival trata de dar a conocer aquellos géneros del cortometraje que no encuentran vías para llegar al público en general y alentar a este público a que consuma de forma regular cine en formato cortometraje.

Durante el festival, organizado por el realizar cántabro Juanjo Haro, se sortearán tres dvd del cortometraje ""Five minutes Mr. Welles" de Vincent D'Onofrio, que el conocido actor ha enviado para la proyección.